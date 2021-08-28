Настінна кухонна панель або фартух – така ж важлива деталь інтер'єру, як стільниця і фасад кухні. Існує кілька сценаріїв, які допоможуть вдало поєднати усі елементи робочої зони. Зібрали найпопулярніші з них.

Різноманітність матеріалів та колірна палітра фартухів набагато ширша ніж кількість матеріалів з яких виготовляють стільниці та кухонні стінки. Тому дизайнери радять почати з вибору меблів й лише тоді підбирати покриття, яке захищатиме стіни від бруду, жиру та вологи.

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Дерево і монохром

Як поєднати кухонний фартух та фасади шаф: 10 стильних варіантів / Фото design-homes

Дерев'яні фасади – незмінний тренд, який з легкістю поєднується з базовими кольорами: білим, чорним і сірим. Якщо ви мрієте про кухню, яка довго не вийде з моди – придбайте матові поверхні. Для фартуха ідеально підійде лаконічний камінь з мінімальною кількістю швів.

Матовий білий і жовтий

Як поєднати кухонний фартух та фасади шаф: 10 стильних варіантів / Фото design-homes

Якщо вам подобаються світлі кухні, але ви хочете додавати в інтер'єр яскравих нот, зверніть увагу на поєднання молочних відтінків з жовтим фартухом. Яскрава робоча зона створить цікавий акцент, який щодня заряджатиме вас на нові звершення.

Сірий глянець і перламутр

Як поєднати кухонний фартух та фасади шаф: 10 стильних варіантів / Фото design-homes

Французький сірий з ненав'язливим перламутром допоможе створити ідеальний класичний інтер'єр та надасть фасадам стильного й ненав'язливого вигляду. Водночас легкі бліки на поверхні фартуха зроблять вашу кухню світлішою та вишуканішою.

Смарагдовий та білий

Як поєднати кухонний фартух та фасади шаф: 10 стильних варіантів / Фото design-homes



Якщо ви шукаєте ефектну плитку, зверніть увагу на смарагдові або малахітові відтінки кахлю, який варто викласти вертикально. Це візуально підніме робочу зону. Глибокий зелений слід приглушити перловим білим.

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Блакитно-сірий і світле дерево

Як поєднати кухонний фартух та фасади шаф: 10 стильних варіантів / Фото design-homes

Якщо ви мрієте про нестандартну кухню в пастельних тонах, зверніть увагу на це поєднання. Світлий ясен, блакитно-сірі фасади та білі елементи – це ідеальне та ненав'язливе поєднання, яке забезпечить кухні стильний зовнішній вигляд.

Холодний сірий і пильно-рожевий

Як поєднати кухонний фартух та фасади шаф: 10 стильних варіантів / Фото design-homes

Ніжне поєднання нагадує світанок над містом. Комбінація налаштовує на спокій та затишок й чудово підходить творчим особистостям. Щоб створити плавні переходи, використайте затирку в тон плитки.

Темний дуб і золото

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Як поєднати кухонний фартух та фасади шаф: 10 стильних варіантів / Фото design-homes

Дерев'яні тумби та білі навісні шафки – це улюблена комбінація, яку використовують в екостилі. Щоб розбавити його, дизайнери рекомендують додати акцентний елемент, наприклад, фігурну золоту мозаїку.

Терацо і нейтральні кольори

Як поєднати кухонний фартух та фасади шаф: 10 стильних варіантів / Фото design-homes

Терацо з яскравими вкрапленнями на фартуху виключає використання інших яскравих кольорів в інтер'єрі кухні. Тому найкраще, якщо ви поєднаєте строкату поверхню зі стриманими фасадами.

Димчасто-білий і плитка-кабанчик

Як поєднати кухонний фартух та фасади шаф: 10 стильних варіантів / Фото design-homes

Щоб невеличка кухня виглядала просторішою, для її оформлення підійдуть світлі тони та глянцеві фактури. Димчасто-білі фасади з холодним підтоном прекрасно розширять простір і відмінно поєднаються з гранітною стільницею.

Приглушений кораловий і білий ясен

Як поєднати кухонний фартух та фасади шаф: 10 стильних варіантів / Фото design-homes

Зараз в трендах "складні" або змішані кольори. Вважається, що таке рішення подовжує вау-ефект від інтер'єру, оскільки при різному освітленні допомагає розгледіти різні відтінки. В цьому варіанті кораловий колір у поєднанні з сірим верхом та фартухом з ЛДСП, який імітує вибілене дерево – точно не набридне та дозволить насолоджуватися естетикою кухні впродовж довгого часу.