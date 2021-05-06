Як повинна виглядати сучасна спальня: корисні поради з фотоприкладами

Спальня – це місце, де ми проводимо більшу частину свого життя. Дуже важливо, щоб вона була комфортною та містила у собі все необхідне для якісного відпочинку. Дизайнери студії tomkin.design. поділилися правилами, що допоможуть облаштувати затишну спальню.
Не залежно від технічного завдання спальні, слід дотримуватися головних правил, щоб вона була комфортною та стильною. На просторах інтернету існує чимало ідей, як повинна виглядати сучасна спальня, проте не забувайте, що це саме ВАША спальня і вона повинна задовольняти усі ваші потреби. Читайте корисні поради, які допоможуть вам при проєктуванні спальні, від tomkin.design.
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- Чистота інтер'єру. Чим більше простору і візуально "чистіша" кімната, тим у ній комфортніше. Згадайте, як приємно прокидатися в готелі, де немає нічого зайвого. Приберіть непотрібні елементи, залиште вільними горизонтальні поверхні, не нагромаджуйте інтер'єр різними матеріалами.
Корисні поради для ремонту спальні / Фото інстаграм tomkin_design
- Обережно з дзеркалами. Вони можуть допомогти маленькій темній кімнаті стати просторішою. Розмістіть дзеркало від підлоги до стелі в кутку біля вікна. Але не розміщуйте дзеркала навпроти або збоку ліжка. Не радимо робити дзеркальні шафи.
Корисні поради для ремонту спальні / Фото інстаграм tomkin_design
- Забудьте про яскраві кольори – чистий синій, зелений, червоний і тому подібні. Складні та глибокі, натуральні кольори – ваші найкращі помічники. Зроблять інтер'єр стильним і комфортним. Подивіться на кольори дорогоцінних каменів – смарагд, бірюза, гранат, сапфір, зробіть ці кольори глибокими й приглушеними – вийде дуже красиво.
Корисні поради для ремонту спальні / Фото інстаграм tomkin_design
Корисні поради для ремонту спальні / Фото інстаграм tomkin_design
- Сховайте шафи! Шафа – найгроміздкіший елемент в спальні, особливо в маленькій кімнаті. Найкраще – заховати шафу (зробити вбудованою у нішу і до стелі). Пофарбуйте її у колір стін, або зробіть її акцентом разом зі стіною (актуально, якщо шафа навколо ліжка).
Корисні поради для ремонту спальні / Фото інстаграм tomkin_design
- Темний інтер'єр теж можна зробити затишним! Головне – пам'ятати, чим менша кімната, тим менше повинно бути темного кольору.
Корисні поради для ремонту спальні / Фото інстаграм tomkin_design
- Дерев'яні панелі, рейки, м'які панелі – можуть бути фішкою інтер'єру, а можуть його зіпсувати. Якщо ви обрали панелі, то не варто додавати інших елементів – насичених кольорових стін, картин, дзеркал. Це перевантажить інтер'єр.
Корисні поради для ремонту спальні / Фото інстаграм tomkin_design
- Рельєф стін (натуральна пофарбована цегла, або гола стіна з бетону) може зробити інтер'єр дуже ефектним та цікавим. (Не забуваємо про правило про натуральних глибоких кольорів та мінімум декору).
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Корисні поради для ремонту спальні / Фото інстаграм tomkin_design
- Текстиль. Навіть найстильніший інтер'єр зіпсує ліжко з квіточками. Звернуть увагу на скандинавські спальні, наскільки вони затишні! Весь секрет у багатошаровості текстилю. Вибирайте однотонну білизну, додавайте подушки в різних приємних кольорах та затишні пледи.
Корисні поради для ремонту спальні / Фото інстаграм tomkin_design