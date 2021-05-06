Як повинна виглядати сучасна спальня: корисні поради з фотоприкладами

18:03

Спальня – це місце, де ми проводимо більшу частину свого життя. Дуже важливо, щоб вона була комфортною та містила у собі все необхідне для якісного відпочинку. Дизайнери студії tomkin.design. поділилися правилами, що допоможуть облаштувати затишну спальню.