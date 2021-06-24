Як помістити усе необхідне на 35 метрах квадратних: приклад лофту в центрі Братислави

Завдяки розумному переплануванню, дім в центрі Братислави отримав додаткову площу та більше світла. Унікальності інтер'єру надають низькі меблі, які ще більше розширюють простір та створюють відчуття, що дім призначений виключно для проведення ледачих вихідних.

Коли словацька архітектурна студія Kilohonc приступила до створення дизайн-проєкту, об'єкт ділився на кілька окремих ізольованих зон, а його загальна площа становила 35 квадратних метрів. Перепланування дозволило збільшити початковий простір на 15 квадратних метрів та облаштувати тут все необхідне.

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Завдяки знесенню перегородок та встановленню панорамних вікон, з лофту відкрився прекрасний краєвид на одну з основних пам'яток Братислави – Блакитну Церкву. Саме цей зразок угорської сецесії, надихнув архітекторів назвати кінцевий проєкт "The Blue Church".



Дім виглядає просторішим завдяки відмові від всього зайвого / Фото Worldarchitecture

Лофт використовує багато мінімалістичних форм, необроблені поверхні, а також грає на балансі світла і тіні. Відкрите зонування та відсутність чіткого бачення, яким має бути об'єкт наприкінці, дозволило архітекторам працювати з простором інтуїтивно, наповнюючи його потрібними елементами.

Перепланування



Перепланування приміщення / Фото Worldarchitecture

Перепланування приміщення / Фото Worldarchitecture





Перепланування приміщення / Фото Worldarchitecture

Стандартне планування пропонувало окрему ванну кімнату, знижену стелю з гіпсокартону, за яким була прихована проводка та кухню, стінка якої перекривала вид на церкву. Через це квартира виглядала темною та не асоціювалася з легким простором для проведення вихідних днів.



Кухня відділена скляною перегородкою / Фото Worldarchitecture



Попри невеликий простір, в домі є вся необхідна техніка / Фото Worldarchitecture

Архітектори вирішили прибрати гіпсокартон та перегородки, реорганізували технічну інфраструктуру та встановити другий рівень. Так квартира перетворилася на повноцінну студію з окремою нічною зоною та зручними сходами.



У дизайн стильно вкраплені склоблоки / Фото Worldarchitecture

Між спальнею і кухнею використано напівпрозорі перегородки, а стіна, виготовлена зі склоблоків, стала роздільником між душовою та новою кухнею.



Білий колір – найкраще рішення для невеличких квартир / Фото Worldarchitecture



Зелень візуально ділить приміщення / Фото Worldarchitecture

У квартирі є тільки найнеобхідніше

Головним завданням проєкту стало створення простору для відпочинку, куди можна прийти у вихідний та провести спокійний та ледачий день чи то на самоті, чи з великою компанією. Для цього по периметру всього дому розміщені меблі на невисоких основах, м'які килими та мінімалістичні крісла.



Архітектори використали оригінальну висоту дому / Фото Worldarchitecture



Замість дивана використано низьку основу з матрацом / Фото Worldarchitecture

Замість традиційного дивана архітектори використали матрац, довжиною 1,2 метра, а білі стіни можуть використовуватися як проєкційні екрани, які замінюють телевізор.



Другий рівень – це зона сну / Фото Worldarchitecture



Окрім ліжка на другому рівні є місця для зберігання речей та м'який килим / Фото Worldarchitecture

На верхньому поверсі передбачена спальна зона, набір полиць для одягу та килим для повсякденного відпочинку.

Нам подобаються рішення, коли у квартирі необов'язково дотримуватися строгого порядку, коли людина знаходиться в постійній взаємодії з середовищем та дозволяє заново перевідкривати та змінювати його з часом, – коментують проєкт архітектори з Kilohonc