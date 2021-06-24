Коли словацька архітектурна студія Kilohonc приступила до створення дизайн-проєкту, об'єкт ділився на кілька окремих ізольованих зон, а його загальна площа становила 35 квадратних метрів. Перепланування дозволило збільшити початковий простір на 15 квадратних метрів та облаштувати тут все необхідне.

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Завдяки знесенню перегородок та встановленню панорамних вікон, з лофту відкрився прекрасний краєвид на одну з основних пам'яток Братислави – Блакитну Церкву. Саме цей зразок угорської сецесії, надихнув архітекторів назвати кінцевий проєкт "The Blue Church".



Дім виглядає просторішим завдяки відмові від всього зайвого / Фото Worldarchitecture

Лофт використовує багато мінімалістичних форм, необроблені поверхні, а також грає на балансі світла і тіні. Відкрите зонування та відсутність чіткого бачення, яким має бути об'єкт наприкінці, дозволило архітекторам працювати з простором інтуїтивно, наповнюючи його потрібними елементами.

Перепланування



Перепланування приміщення / Фото Worldarchitecture

Перепланування приміщення / Фото Worldarchitecture





Перепланування приміщення / Фото Worldarchitecture

Стандартне планування пропонувало окрему ванну кімнату, знижену стелю з гіпсокартону, за яким була прихована проводка та кухню, стінка якої перекривала вид на церкву. Через це квартира виглядала темною та не асоціювалася з легким простором для проведення вихідних днів.



Кухня відділена скляною перегородкою / Фото Worldarchitecture



Попри невеликий простір, в домі є вся необхідна техніка / Фото Worldarchitecture

Архітектори вирішили прибрати гіпсокартон та перегородки, реорганізували технічну інфраструктуру та встановити другий рівень. Так квартира перетворилася на повноцінну студію з окремою нічною зоною та зручними сходами.



У дизайн стильно вкраплені склоблоки / Фото Worldarchitecture

Між спальнею і кухнею використано напівпрозорі перегородки, а стіна, виготовлена зі склоблоків, стала роздільником між душовою та новою кухнею.



Білий колір – найкраще рішення для невеличких квартир / Фото Worldarchitecture



Зелень візуально ділить приміщення / Фото Worldarchitecture

У квартирі є тільки найнеобхідніше

Головним завданням проєкту стало створення простору для відпочинку, куди можна прийти у вихідний день та провести спокійний та ледачий день чи то на самоті, чи з великою компанією. Для цього по периметру всього дому розміщені меблі на невисоких основах, м'які килими та мінімалістичні крісла.



Архітектори використали оригінальну висоту дому / Фото Worldarchitecture



Замість дивана використано низьку основу з матрацом / Фото Worldarchitecture

Замість традиційного дивана архітектори використали матрац, довжиною 1,2 метра, а білі стіни можуть використовуватися як проєкційні екрани, які замінюють телевізор.



Другий рівень – це зона сну / Фото Worldarchitecture



Окрім ліжка на другому рівні є місця для зберігання речей та м'який килим / Фото Worldarchitecture

На верхньому поверсі передбачена спальна зона, набір полиць для одягу та килим для повсякденного відпочинку.

Нам подобаються рішення, коли у квартирі необов'язково дотримуватися строгого порядку, коли людина знаходиться в постійній взаємодії з середовищем та дозволяє заново перевідкривати та змінювати його з часом, – коментують проєкт архітектори з Kilohonc