Замовниками проєкту стала молода пара. Власники мріяли про лофт, де поміститься усе необхідне, а стіни та меблі, – не перенасичуватимуть простір.

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Рішення для SMART-квартири

Через розумний підхід до розробки дизайн-проєкту, квартира отримала назву SMART.



Сучасна малогабаритна квартира у Києві / Фото Genesis-ctb



Сучасна малогабаритна квартира у Києві / Фото Genesis-ctb



​Сучасна малогабаритна квартира у Києві / Фото Genesis-ctb

Кухня максимально втоплена в стіну і знаходиться між опірними колонами. Завдяки цьому дизайнерам вдалося розмістити окремий стіл. Темна стіна, велика кількість джерел світла та точкові дзеркала допомогли відділити зону приготування їжі від повноцінної столової.



​Сучасна малогабаритна квартира у Києві / Фото Genesis-ctb



​Сучасна малогабаритна квартира у Києві / Фото Genesis-ctb

Витягнута зона вітальні допомогла розмістити у квартирі зручний диван та м'яке крісло. Стіна, за якою знаходиться екран телевізора, відповідає стилістиці лофту.



​Сучасна малогабаритна квартира у Києві / Фото Genesis-ctb



​Сучасна малогабаритна квартира у Києві / Фото Genesis-ctb



​Сучасна малогабаритна квартира у Києві / Фото Genesis-ctb



​Сучасна малогабаритна квартира у Києві / Фото Genesis-ctb

Спальня господарів має 3 основні складові – ліжко, шафу та відкритий стелаж з робочим місцем. Відтак, кімната виконує функцію гардеробу та домашнього кабінету. Невеличкий стілець легко ховається під навісним стелажем, якщо він не використовується. Це допомагає звільнити прохід.

Скляна поверхня шафи відбиває природне світло, що візуально розширює приміщення. Крім цього, скло розбавляє грубу лофтовість бетону.



Сучасна малогабаритна квартира у Києві / Фото Genesis-ctb

Цікаво, що попри невелику площу квартири, дизайнерам вдалося розробити тут 2 незалежні санвузли.