В індійському районі Пімпрі-Чінчвад створили 4-поверховий офіс. Він вміщує 100 працівників. Приміщення оздобили матеріалами, що були створені в результаті вторинної переробки.

Проєкт дизайну створила студія архітектурної практики Studio VDGA, повідомляє Dezeen.

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В дизайні використали багато зелених рослин / Фото Dezeen

Офіс під назвою Office in Cardboard потрапив до шорт-листа премії Dezeen Awards 2020 в категорії великих робочих просторів.

Основним матеріалом для оздоблення офісу став стільниковий картон. Він складається з кількох шарів. З нього можна будувати стіни, оздоблювати ним приміщення тощо.



Стільниковий картон – екологічний і переробний матеріал / Фото Dezeen

Компанія, що замовила екологічний дизайн, раніше виготовляла бензинові й дизельні компоненти автомобілів. Зараз вони перейшли до створення електричних компонентів.

Дизайн з переробних матеріалів символізує перехід до більш екологічного виробництва.



Паперовий матеріал може набувати різноманітних форм / Фото Dezeen

Стільниковий картон є універсальним в ремонті, адже не потребує додаткового фарбування чи полірування.

Аркуші оздоблювального матеріалу мають всередині шестигранні конструкції для укріплення – саме тому його називають "стільниковим". Матеріал досить міцний і з нього можна будувати перегородки.

Такий картон дуже популярний в Японії. Він не зазнає руйнувань в разі землетрусів, що часто трапляються в острівній країні.



Дизайнери розрізали матеріал, щоб експериментувати з фактурою / Фото Dezeen

IKEA також часто використовує цей матеріал для створення легких модульних меблів.

В Office in Cardboard стільниковим картоном оздобили стіни. Через гнучкість матеріалу ним також "обмотали" колони й створили плавні лінії й переходи.



З картону створили перегородки, що чудово поглинають шум / Фото Dezeen

Таке оздоблення чудово поглинає шум, тому в приміщенні стала краща звукоізоляція.

Крім того, дизайнери експериментували з розрізом картонного блока для створення цікавих візерунків.

Подекуди в суцільних стінах зробили прорізи для вікон, щоб освітити певні зони. Стелі залишили відкритими, тут видно труби, що проводять повітря.



Усі конструкції стелі залишили відкритими / Фото Dezeen

Це зроблено для того, щоб зберегти якомога більшу висоту приміщення.

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Підлога стійки реєстрації викладена плиткою з різних видів темного каменю. Цікаво оздоблені сходи: кільця на чорних металевих поруччях символізують стару рахівницю.



Поруччя сходів у вигляді рахівниці / Фото Dezeen

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