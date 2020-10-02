Як побудувати офіс з картону: фото неймовірного екодизайну з Індії
В індійському районі Пімпрі-Чінчвад створили 4-поверховий офіс. Він вміщує 100 працівників. Приміщення оздобили матеріалами, що були створені в результаті вторинної переробки.
Проєкт дизайну створила студія архітектурної практики Studio VDGA, повідомляє Dezeen.
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В дизайні використали багато зелених рослин / Фото Dezeen
Офіс під назвою Office in Cardboard потрапив до шорт-листа премії Dezeen Awards 2020 в категорії великих робочих просторів.
Основним матеріалом для оздоблення офісу став стільниковий картон. Він складається з кількох шарів. З нього можна будувати стіни, оздоблювати ним приміщення тощо.
Стільниковий картон – екологічний і переробний матеріал / Фото Dezeen
Компанія, що замовила екологічний дизайн, раніше виготовляла бензинові й дизельні компоненти автомобілів. Зараз вони перейшли до створення електричних компонентів.
Паперовий матеріал може набувати різноманітних форм / Фото Dezeen
Стільниковий картон є універсальним в ремонті, адже не потребує додаткового фарбування чи полірування.
Такий картон дуже популярний в Японії. Він не зазнає руйнувань в разі землетрусів, що часто трапляються в острівній країні.
Дизайнери розрізали матеріал, щоб експериментувати з фактурою / Фото Dezeen
IKEA також часто використовує цей матеріал для створення легких модульних меблів.
В Office in Cardboard стільниковим картоном оздобили стіни. Через гнучкість матеріалу ним також "обмотали" колони й створили плавні лінії й переходи.
З картону створили перегородки, що чудово поглинають шум / Фото Dezeen
Таке оздоблення чудово поглинає шум, тому в приміщенні стала краща звукоізоляція.
Крім того, дизайнери експериментували з розрізом картонного блока для створення цікавих візерунків.
Подекуди в суцільних стінах зробили прорізи для вікон, щоб освітити певні зони. Стелі залишили відкритими, тут видно труби, що проводять повітря.
Усі конструкції стелі залишили відкритими / Фото Dezeen
Це зроблено для того, щоб зберегти якомога більшу висоту приміщення.
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Підлога стійки реєстрації викладена плиткою з різних видів темного каменю. Цікаво оздоблені сходи: кільця на чорних металевих поруччях символізують стару рахівницю.
Поруччя сходів у вигляді рахівниці / Фото Dezeen
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