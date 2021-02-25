Як підтримувати чистоту в домі без зусиль: поради на кожен день
Для того, щоб у квартирі чи будинку було завжди чисто, краще прибирати потроху, але щодня. Випрацюйте власні ритуали, що допоможуть зберігати житло у комфортному стані.
Джерело:24 канал
Щоденні ритуали дають відчуття спокою та комфорту: ви точно знаєте, що вам потрібно робити, щоб дім завжди був чистим і акуратним. Невелике щоденне прибирання допоможе уникнути стресу та надмірних зусиль під час генерального прибирання.
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Невеликі ритуали допоможуть підтримувати дім в чистоті / Фото Egeriya
Застеляйте ліжко вранці
Спробуйте застеляти ліжко, щойно ви прокинулися і встали. Це допомагає підтримувати візуальний порядок в помешканні.
Вішайте та складайте одяг
Навіть якщо у вашому домі повний безлад, спробуйте вішати одяг на місце одразу після того, як прийшли додому. Це дисциплінує і змусить не збільшувати кількість хаотично розкиданих речей.
Тримайте ключі, сумку та гаманець в одному місці
Завжди зберігайте важливі речі у визначеному місці / Фото Stroy-podskazka
Так ви не будете кожного ранку бігати квартирою і шукати важливі речі. Це зекономить не тільки час, а й нерви.
Покладіть до своєї сумки торбу для покупок
І тоді у магазині, до якого ви обов'язково завітаєте після роботи, зможете зекономити гроші, а також зробити свій вклад в екологію. Окрім того, ви не будете приносити додому зайвого сміття у вигляді поліетиленових пакетів.
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Кожного вечора робіть невелике прибирання
Робіть невелике прибирання ввечері / Фото Edimdoma
Помийте посуд, складіть розкидані за день речі. Раз на кілька днів – пропилососьте та протріть підлогу вологою ганчіркою. Так ваша квартира завжди буде в ідеальному порядку та в ній не збиратиметься надмірна кількість бруду.
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