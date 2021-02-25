Для того, щоб у квартирі чи будинку було завжди чисто, краще прибирати потроху, але щодня. Випрацюйте власні ритуали, що допоможуть зберігати житло у комфортному стані.

Щоденні ритуали дають відчуття спокою та комфорту: ви точно знаєте, що вам потрібно робити, щоб дім завжди був чистим і акуратним. Невелике щоденне прибирання допоможе уникнути стресу та надмірних зусиль під час генерального прибирання.

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Невеликі ритуали допоможуть підтримувати дім в чистоті / Фото Egeriya

Застеляйте ліжко вранці

Спробуйте застеляти ліжко, щойно ви прокинулися і встали. Це допомагає підтримувати візуальний порядок в помешканні.

Вішайте та складайте одяг

Навіть якщо у вашому домі повний безлад, спробуйте вішати одяг на місце одразу після того, як прийшли додому. Це дисциплінує і змусить не збільшувати кількість хаотично розкиданих речей.

Тримайте ключі, сумку та гаманець в одному місці



Завжди зберігайте важливі речі у визначеному місці / Фото Stroy-podskazka

Так ви не будете кожного ранку бігати квартирою і шукати важливі речі. Це зекономить не тільки час, а й нерви.

Покладіть до своєї сумки торбу для покупок

І тоді у магазині, до якого ви обов'язково завітаєте після роботи, зможете зекономити гроші, а також зробити свій вклад в екологію. Окрім того, ви не будете приносити додому зайвого сміття у вигляді поліетиленових пакетів.

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Кожного вечора робіть невелике прибирання



Робіть невелике прибирання ввечері / Фото Edimdoma

Помийте посуд, складіть розкидані за день речі. Раз на кілька днів – пропилососьте та протріть підлогу вологою ганчіркою. Так ваша квартира завжди буде в ідеальному порядку та в ній не збиратиметься надмірна кількість бруду.