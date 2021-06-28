Перед початком робіт поверхні не будуть ідеально рівними, адже тут стикуються плити, зустрічаються перепади та щілини між цеглою й іншим матеріалом. Щоб уникнути помилок та правильно підготувати стіни до фарбування, доведеться ознайомитися з базовими правилами та поетапністю робіт.

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Тинькування

Зазвичай все робиться за спеціальними маяками, розташованим на стінах вертикально, в один рівень. Цей стандарт вказує як ви первинно вирівнюватимете поверхню сумішшю на основі цементу або гіпсу.

На цьому етапі стіни стають геометрично правильними, якщо дивитися них з боку підлоги, кутів та стелі.

Після повного висихання можна приступати до тоншого вирівнювання, попередньо проґрунтувавши стіни.

Шпаклювання

Шпаклівка буває різною:

для первинного нанесення,

для вирівнювання,

для фінішної роботи,

універсальна.

За складом виокремлюють шпаклівку на основі гіпсу, акрилу, латексу, а також полімерну, водно-дисперсійну та олійно-клейову. Обраний вид наноситься на стіни за допомогою шпателя і ним же вирівнюється.

Склополотно

При нанесенні першого шару шпаклівки, використайте склополотно. Таким чином ви зміцните поверхню.

Після шпаклювання дайте шарам повністю висохнути й лише після цього починайте зачищати стіни для досягнення гладкості.

Фінішне шпаклювання стін

Знову грунтуємо стіну і, давши просохнути, приступаємо до останнього нанесення шпаклівки, спеціально призначеним для цього видом. Шпаклівка для фінішної роботи має дрібніше зерно, що дозволяє досягати ідеальної гладкості поверхні.

Шліфування та ґрунтовка

Після цього пройдіться шліфувальним папером та в разі потреби проґрунтуйте поверхню. Лиш тепер ваші стіни ідеальні й готові до нанесення фарби.

Якість роботи дуже сильно залежить від обраних матеріалів, інструментів і способів нанесення, а також досвіду майстрів. Стіни з вами надовго, тож не варто на них економити.