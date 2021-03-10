Щойно на вулиці теплішає, нам хочеться прибрати власну оселю, заховати зимовий одяг і підготувати квартиру або дім до теплої пори року. Розповідаємо, як зробити прибирання захоплюючим весняним ритуалом.

Весняне прибирання – чудова традиція, що дозволяє нам розпрощатися із зимою і налаштуватися на теплу пору року. Початок березня – чудовий час почати наводити лад у своїй оселі.

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Прибирайте кімнату за кімнатою



Прибирайте квартиру поступово, потрохи кожного дня / Фото Novotest

Це найефективніший спосіб прибрати все дуже ретельно. Не бігайте між кімнатами, зосередьтеся на одній. Коли вона стане чистою, переходьте в іншу. Цей процес може зайняти від кількох днів до 2 тижнів, але результат вам сподобається.

До того ж цей спосіб економить сили й дозволяє не бігати по всій квартирі у надії встигнути все прибрати за день.

Щоб зекономити сили й нерви, випрацюйте (або навіть запишіть) алгоритм прибирання кожної кімнати.

Наприклад, можна прибирати за такою схемою:

зняти штори, тюлі, покривала, постільну білизну і випрати їх,

помити вікна,

ретельно витерти пил з усіх поверхонь, пропилососити,

за потреби можна здати в хімчистку килими,

зробити вологе прибирання,

переглянути все в шафах, заховати зимові речі, дістати весняні,

прикрасити кімнату весняним декором: квітковими композиціями, новими килимками, подушками або покривалами.

Організуйте свої речі



Прибирання й сортування речей допоможе навести лад у домі / Фото Furnishhome

Тут можна теж діяти за схемою. Спершу огляньте всі свої речі: одяг, взуття, посуд, книги, дитячі іграшки тощо. Далі сортуйте речі за 4 категоріями:

сміття,

річ, яку можна подарувати комусь,

річ, якою ви користуєтеся,

річ, яку потрібно полагодити або почистити.

Це допоможе швидко розсортувати усі потрібні та непотрібні предмети у квартирі. Після того, як ви позбудетеся значної частини непотрібних речей, ви відчуєте легкість, а простору в домі стане більше.

Залучайте всю родину

Навіть маленькі діти можуть виконувати певні задачі: наприклад, полити квіти або витерти пил. Нехай малюки також наведуть лад у своїх іграшках і книгах. Зробіть весняне прибирання захоплюючим процесом, у який залучена вся родина.

Подумайте про сезонні справи



Протягом року можна записувати перелік справ, які потрібно зробити навесні / Фото Zemkadastr

Існує чимало речей, які треба зробити саме навесні. Найчастіше це миття вікон, чистка грилю та мангалу в приватному будинку, а також наведення ладу серед туристичного спорядження, що знадобиться вам у теплий сезон.

Вимийте, висушіть і заховайте в коробки зимове взуття, а також підготуйте до тривалого зберігання зимовий одяг, ковдри, текстиль тощо.

Сформуйте власний перелік справ, який будете виконувати щороку

Спостерігайте за своїми діями й відзначайте ті, які будуть повторюватися кожного року. Записуйте їх в блокнот. Також можна стежити за часом, який іде на кожну справу.

Так ви зможете вже наступного року мати перелік важливих справ і орієнтовний таймінг. Тоді прибирання буде відбуватися легко і без зайвих зусиль.

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Не використовуйте агресивні миючі засоби



Обирайте екологічні миючі засоби / Фото Alimpia-mebel

Обирайте засоби з безпечним складом та нейтральним ароматом. Так ви зможете уникнути алергії та ускладненого дихання у членів родини. Крім того, агресивні засоби можуть нашкодити домашнім улюбленцям.

Навесні ми починаємо все частіше відчиняти вікна, то ж нехай в домі панують аромати квітів та молодого листя, а не побутової хімії.