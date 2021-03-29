Якщо вам набридла довга зима, спробуйте створити весняний настрій в домашніх умовах. Оновіть інтер'єр та впустіть в дім тепло й затишок – це допоможе покращити настрій та дочекатися справді теплої пори.

Щойно приходять теплі дні, усім хочеться чогось нового. Наші будинки і квартири – не виключення. Розповідаємо, як підготувати дім до весни.

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Генеральне прибирання



Генеральне прибирання здатне покращити настрій / Фото Decorwind

Напишіть перелік речей, які хочете зробити у своєму домі навесні. Повільно та поступово прибирайте кімнату за кімнатою, поки не відчуєте, що будинок оновився і готовий до теплої пори року.



Спробуйте щодня приділити увагу 28 предметам в домі / Фото Ubirai

Ті, хто не любить прибирати та складати речі, можуть спробувати методику "28 предметів". Щодня приділіть увагу 28 речам в домі: це може бути одяг, посуд, меблі, штори тощо. Те, що потрібно викинути або віддати – відкладіть, інші речі красиво складіть, помийте, виперіть тощо. Ця методика не потребує багато часу, але дає хороший результат.

Нові штори та текстиль



Спробуйте текстиль з незвичними мотивами, чому б ні? / Фото Decorwind

Спробуйте розбавити інтер'єр кольоровими шторами або навпаки, напівпрозорими варіантами, що пропускають багато світла. Можна обирати варіанти з натуральних матеріалів: льон, бавовна. Такі штори допоможуть кімнаті "дихати". Натуральні матеріали зараз у тренді.



Яскраві акценти в інтер'єрі створюють настрій / Фото UF

Також зверніть увагу на яскраві диванні подушки, постільну білизну, ранери та накидки на дивани чи крісла. Усі ці речі є досить бюджетними, але створюють у квартирі неперевершену атмосферу.



Весняні кольори й деталі милують око / Фото Stickerme

Декор на підвіконні



Простий декор допоможе створити чудову атмосферу / Фото Decorwind

Використайте підвіконня як чисте полотно, на якому можна зробити цікаву інсталяцію. Принесіть додому гілочки фруктових дерев, поставте їх у вазу з водою – незабаром вони випустять бруньки й зацвітуть. Також можна прикрасити підвіконня натуральними тканинами, ранерами, вазами з весняними квітами тощо.

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Можна прикрасити кімнату паперовими метеликами / Фото Decorwind