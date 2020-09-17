Зробити зі звичайного вікна місце для релаксу – приваблива пропозиція. Покращити простір у своїй оселі може кожен. Які ідеї пропонують дизайнери?

Віконні лави й диванчики економлять місце і створюють додатковий комфорт, розповідає MuseumDesign.

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Затишне місце для дорослих і дітей можна облаштувати, фактично, в кожній оселі. Головне – правильне планування простору.



Диван на підвіконні створює додатковий простір / Фото MuseumDesign

Власники великих вікон і широких підвіконь можуть використовувати їх, як додатковий диван у вітальні. Гості й мешканці будинку неодмінно будуть проводити час на такому привабливому місці для сидіння.



У кімнаті з'явилася ще одна локація для відпочинку й роботи / Фото MuseumDesign

Додаткове віконне крісло або диванчик у спальні дає змогу побути на самоті, не вкладаючись у ліжко.



У маленькій квартирі не доведеться обирати між диваном і ліжком / Фото MuseumDesign

Такий варіант сподобається власникам однокімнатних квартир. Часто в таких приміщеннях нехтують повноцінним спальним місцем, встановлюючи лише диван.

Віконні меблі дають змогу створити місце для сидіння, не захаращуючи простір. Тоді для сну можна обрати комфортне ліжко.



Меблі на підвіконні стають улюбленим місцем малечі / Фото MuseumDesign

За допомогою вікна у дитячій кімнаті також розширюють простір. Підвіконня можна оформити, як ніші для речей, а зверху створити місце для ігор і навіть денного сну.



На цій кухні можна випити кави на підвіконні / Фото MuseumDesign

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Навіть вузьке вікно можна зробити зоною для відпочинку. Невеличке сидіння стане в пригоді, якщо на кухні виявиться замало стільців для гостей.



На такому сидінні приємно насолоджуватися красивою панорамою / Фото MuseumDesign

Зрештою, підвіконня можна використати просто для того, щоб милуватися краєвидом.

А ще тут зручно читати, адже в такі місця завжди потрапляє максимум денного світла.



У цьому куточку можна читати восени та взимку, коли мало світла / Фото Reddit

Прості ідеї оформлення віконного простору не потребують великих коштів. Створити затишний куточок можна власноруч.

Більше фото віконних лав і диванів дивіться тут:

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