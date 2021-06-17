Колекція швидко здобула популярність серед австралійських дизайнерів та архітекторів. Люди перенаситилися інвентарем, який швидко виходить з моди та зосередилися на високоякісних ексклюзивних виробах, які випускаються в невеликих партіях.

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Робота Рейчел – це інтерпретація культових робіт відомих меблярів та дизайнерів. Авторка розповідає, що саме позачасова естетика модерної Франції та Італії надихнула її на пошуки нових форм, матеріалів та ліній. Більшість одиниць нової колекції відсилають клієнтів до вінтажної продукції Royere.



Кожен предмет поєднує кілька матеріалів / Фото Racheldonath

Мої твори не є копіями та істотно відрізняються від інших переосмислень Royere, – розповідає Рейчел. На більшу частину сучасного світу дизайну впливали одні й ті ж роботи, існують сотні прикладів творів, натхнених знаковими формами, всі вони схожі між собою, але не є "плагіатом".

Рами дзеркал – ручна робота / Фото Racheldonath

Рейчел приділила особливу увагу підтримці місцевих виробників, саме в Австралії виготовлялися деталі до виробів – кам'яні стільниці, дзеркала і лампи.



Крісла зроблені з екологічних матеріалів / Фото Racheldonath



В колекції представлені усі необхідні меблі для вітальні / Фото Racheldonath



Сьогодні Рейчел прагне масштабувати етичний підхід до дизайну. В її планах – долучити до роботи спеціалістів з різних континентів, особлива увага буде приділена країнам, які розвиваються. Таким чином дизайнерка прагне покращити фінансовий стан майстрів зі всього світу.



Ціна на меблі варіює від 500 – 3 600 доларів / Фото Racheldonath