Як освіжити ванну кімнату: 10 оригінальних дзеркал для будь-якого стилю інтер'єру

Дзеркало – незамінний елемент ванної кімнати. Якщо ви виберете вдалу форму та розмір, а також розташуєте його на правильну стіну – це додасть оригінальний дизайнерський акцент і покращить освітлення приміщення.
Пропонуємо переглянути підбірку найстильніших дзеркал сезону. В ній ви знайдете ідеальні варіанти для ванн, виконаних в будь-яких стилях.
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Стильне кутове дзеркало
Як освіжити ванну кімнату / Фото House Beautiful
3 дзеркала для подвійної раковини
Як освіжити ванну кімнату / Фото House Beautiful
Овальні подвійні дзеркала
Як освіжити ванну кімнату / Фото House Beautiful
Елегантне дзеркало зі світильником
Як освіжити ванну кімнату / Фото House Beautiful
Дзеркало в повний ріст
Як освіжити ванну кімнату / Фото House Beautiful
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Кругле підвісне дзеркало
Як освіжити ванну кімнату / Фото House Beautiful
Дзеркальна шафа
Як освіжити ванну кімнату / Фото House Beautiful
Симетричні подвійні дзеркала
Як освіжити ванну кімнату / Фото House Beautiful
Дзеркальна тумба під раковину
Як освіжити ванну кімнату / Фото House Beautiful
Овальне дзеркало, яке переосмислює форму
Як освіжити ванну кімнату / Фото House Beautiful