Як освіжити інтер'єр старого будинку: фото до і після

Незалежно від того, чи ви вирішили дещо модернізувати будинок, чи хочете провести глобальну реконструкцію, вам знадобляться вдалі приклади, які надихнуть на зміни та продемонструють, що при правильному підході можливо все. Зібрали для вас 8 фотопорівнянь, які наочно демонструють, як оновлення інтер'єру може змінити приміщення. Зберігайте і надихайтеся!

Архітектори студії JC переконані, що навіть сторічний будинок може набути сучасного вигляду, якщо розпочати облаштування з розумом. Сьогодні існує безліч підходів до реновації та модернізації, утім, якщо ви працюєте з історичними будівлями, найкраще зберегти те, що було закладено раніше та підкреслити це за допомогою сучасних інструментів.

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Будинок XIX століття у Брукліні

Колишній панський будинок набув нового вигляду у 2015 році, коли архітектори Керен та Томас Ріхтер вирішили оновити свою квартиру та відновити історичні елементи, які були втрачені з часом. З їхньої ініціативи було розроблено вікторіанські фабричні деталі та олов’яну плитку. Знайдений антикваріат пара поєднала з сучасними меблями.



До ремонту дім виглядав занедбано / Фото Dwell



Ремонт повернув дому історичні елементи / Фото Dwell

Будинок 1899 року у штаті Пенсильванія

Кухня цього дому була ізольованою від інших приміщень – це була невеличка задня прибудова, яка створювала чимало незручностей власникам. Щоб з'єднати будівлі, довелося знести одну зі стін головної частини помешкання, але реконструкція була цього варта!



Ізольована кухня / Фото Dwell





Кухня після приєднання до основної частини дому Фото Dwell

Сінник в Сан-Франциско

Важко уявити, що ця стильна спальня була напівзруйнованим сінником. Архітектори вирішили прибудувати споруду до основного приміщення, що допомогло суттєво збільшити площу.



Старий сінник можна було зносити / Фото Dwell



Але архітектори перетворили його в капсульну спальню / Фото Dwell

Дім в Сан-Франциско 1870-х років

За час експлуатації будинок піддавався багаторазовим змінам, жодна з яким не виявилася вдалою. Через те, що сходи на другий поверх розташовані зовні, власники стикалися з відчутним дискомфортом. Архітектори ж вирішили "зрізати" незручний кут, встановивши розсувні L-подібні двері. Також їм вдалося об'єднати площу кухні та сходів за допомогою невеличкої транзитної тераси. Щоб забезпечити приватність, двір периметр дому оснащений вагонкою.



Рішення яке створювало багато незручностей / Фото Dwell



Ергономічне рішення /Фото Dwell

Вікторіанський дім 1885 року в Портленді

Цей проєкт показує, як можна комбінувати автентику з сучасними об'єктами. Відреставрований вікторіанський комод став виграшним тлом для оновленої вітальні.



Комод зливався зі стінами дому / Фото Dwell



Ремонт відкрив всі переваги комоду / Фото Dwell

Реновація закинутого гуртожитку в Тайбеї

Серед напівзогнилих віконних рам, зниклих підлог і каналізаційної системи, яка вийшла з ладу, архітектори розгледіли простір, який може стати справжнім раєм для великої сім'ї. Вони вирішили залишити каркас та втрутитися лише на ті ділянки, які вимагали оновлення.

В процесі реновацій, архітектори виявили, що гуртожиток будувався з дуже рідкісної тайванської деревини хінокі. Вони взяли одну зі старих балок та використали її, щоб зробити унікальні ручки для вхідних дверей. Так кожен, хто заходитиме в дім, доторкатиметься до втраченої епохи.



Занедбаний гуртожиток в Тайвані / Фото Dwell



Сучасний дім для сім'ї / Фото Dwell

Фермерський будинок в долині річки Гудзон

Архітектори видалили декоративні дерев'яні балки та дерев'яні панелі, що дозволило підняти стелю, зробивши дім більш просторим та світлим.



Темний фермерський будиночок / Фото Dwell



Нова камінна система та видалені балки освітлили приміщення /Фото Dwell

Будинок в Сіетлі, побудований в 1912 році

Облаштування придатного для життя простору на горищному поверсі – непросте завдання. Особливо, якщо тут повинні розміститися спальня, дитяча, санвузол та технічне приміщення.

Архітектори вдало погралися з відкритими книжковими шафами, які розділяють простір та завдяки своїй формі усувають відчуття, що ви знаходитеся в мансардному приміщенні.



Незручна спальна /Фото Dwell



Багатофункціональний простір на мансардному поверсі / Фото Dwell