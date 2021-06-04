Архітектори студії JC переконані, що навіть сторічний будинок може набути сучасного вигляду, якщо розпочати облаштування з розумом. Сьогодні існує безліч підходів до реновації та модернізації, утім, якщо ви працюєте з історичними будівлями, найкраще зберегти те, що було закладено раніше та підкреслити це за допомогою сучасних інструментів.

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Будинок XIX століття у Брукліні

Колишній панський будинок набув нового вигляду у 2015 році, коли архітектори Керен та Томас Ріхтер вирішили оновити свою квартиру та відновити історичні елементи, які були втрачені з часом. З їхньої ініціативи було розроблено вікторіанські фабричні деталі та олов’яну плитку. Знайдений антикваріат пара поєднала з сучасними меблями.



До ремонту дім виглядав занедбано / Фото Dwell



Ремонт повернув дому історичні елементи / Фото Dwell

Будинок 1899 року у штаті Пенсильванія

Кухня цього дому була ізольованою від інших приміщень – це була невеличка задня прибудова, яка створювала чимало незручностей власникам. Щоб з'єднати будівлі, довелося знести одну зі стін головної частини помешкання, але реконструкція була цього варта!



Ізольована кухня / Фото Dwell





Кухня після приєднання до основної частини дому Фото Dwell

Сінник в Сан-Франциско

Важко уявити, що ця стильна спальня була напівзруйнованим сінником. Архітектори вирішили прибудувати споруду до основного приміщення, що допомогло суттєво збільшити площу.



Старий сінник можна було зносити / Фото Dwell



Але архітектори перетворили його в капсульну спальню / Фото Dwell

Дім в Сан-Франциско 1870-х років

За час експлуатації будинок піддавався багаторазовим змінам, жодна з яким не виявилася вдалою. Через те, що сходи на другий поверх розташовані зовні, власники стикалися з відчутним дискомфортом. Архітектори ж вирішили "зрізати" незручний кут, встановивши розсувні L-подібні двері. Також їм вдалося об'єднати площу кухні та сходів за допомогою невеличкої транзитної тераси. Щоб забезпечити приватність, двір периметр дому оснащений вагонкою.



Рішення яке створювало багато незручностей / Фото Dwell



Ергономічне рішення /Фото Dwell

Вікторіанський дім 1885 року в Портленді

Цей проєкт показує, як можна комбінувати автентику з сучасними об'єктами. Відреставрований вікторіанський комод став виграшним тлом для оновленої вітальні.



Комод зливався зі стінами дому / Фото Dwell



Ремонт відкрив всі переваги комоду / Фото Dwell

Реновація закинутого гуртожитку в Тайбеї

Серед напівзогнилих віконних рам, зниклих підлог і каналізаційної системи, яка вийшла з ладу, архітектори розгледіли простір, який може стати справжнім раєм для великої сім'ї. Вони вирішили залишити каркас та втрутитися лише на ті ділянки, які вимагали оновлення.

В процесі реновацій, архітектори виявили, що гуртожиток будувався з дуже рідкісної тайванської деревини хінокі. Вони взяли одну зі старих балок та використали її, щоб зробити унікальні ручки для вхідних дверей. Так кожен, хто заходитиме в дім, доторкатиметься до втраченої епохи.



Занедбаний гуртожиток в Тайвані / Фото Dwell



Сучасний дім для сім'ї / Фото Dwell

Фермерський будинок в долині річки Гудзон

Архітектори видалили декоративні дерев'яні балки та дерев'яні панелі, що дозволило підняти стелю, зробивши дім більш просторим та світлим.



Темний фермерський будиночок / Фото Dwell



Нова камінна система та видалені балки освітлили приміщення /Фото Dwell

Будинок в Сіетлі, побудований в 1912 році

Облаштування придатного для життя простору на горищному поверсі – непросте завдання. Особливо, якщо тут повинні розміститися спальня, дитяча, санвузол та технічне приміщення.

Архітектори вдало погралися з відкритими книжковими шафами, які розділяють простір та завдяки своїй формі усувають відчуття, що ви знаходитеся в мансардному приміщенні.



Незручна спальна /Фото Dwell



Багатофункціональний простір на мансардному поверсі / Фото Dwell