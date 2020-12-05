Для того, щоб новорічний декор виглядав модно та затишно, експерти рекомендують дотримуватися одного стилю оформлення. Як створити атмосферу свята – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала корисні поради, які допоможуть прикрасити житло на свята гармонійно.

Читайте також Новорічний декор своїми руками: 25+ оригінальних ідей прикрас з фото і відео

Модний декор 2021: рік Металевого Бика

Які кольори варто обрати

Бик не любить занадто яскравий і химерний декор, тому дизайнери радять обирати такі кольори:

білий;

димчастий;

платиновий;

сріблястий;

сірий;

металік;

пурпурний;

пастельний;

малиновий;

бузковий.

Такі свіжі та лаконічні кольори допоможуть правильно прикрасити ялинку.

Як прикрасити будинок

Для початку необхідно визначитись зі стилем. Наступного року краще обирати екостиль. Тому для оздоблення приміщення потрібно використовувати натуральні матеріали. Наприклад, палички кориці, сушені фрукти, кульки з тканини та інший декор.



Використовуйте природні матеріали / Фото pexels

Якщо ж ви вибрали стиль хай-тек, то варто обирати скляні та металеві елементи, а форми можна використовувати чіткі та різкі.



Для цього стилю підійдуть різкі та чіткі форми / Фото dizainvfoto

У класичному оформленні ялинки та квартири підбирайте 2 – 3 відтінки. Також варто обирати однакові розміри кульок, однотонні світлодіодні гірлянди.



Класичний декор ялинки / Фото blog.pokupon.ua

Для стилю кантрі не потрібно використовувати блискітки, неприродні кольори та мішуру. Ідея цього стилю – створити максимально затишну атмосферу, використовуючи м'які фактури та в'язані іграшки.



Будинок і ялинку варто прикрашати в одному стилі / Фото pexels

Різні варіанти та ідеї для новорічного декору



Вінок підійде навіть для мінімалізму / Фото pexels



Вінок можна зробити під стиль вашого основного декору / Фото unsplash



Подарунки також варто упаковувати в одному стилі / Фото unsplash



Свічки додадуть затишку / Фото pexels