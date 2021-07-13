Як організувати зручне зберігання під сходами: 15 дизайнерських ідей з фото

13 липня 2021 , 15:16
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Джерело:

Dwell

Простір під сходами забирає чимало ефективно площі, яку важко використати через незручний нахил, громіздкі опірні конструкції та погане освітлення. Однак розумні рішення від архітекторів та дизайнерів, дозволяють використати й цей простір на максимум.

Від тумб для взуття до кухонних комор – практичні простори під сходами економлять площу і створюють додаткові місця для зберігання. При цьому, функція та дизайн кожного варіанту зумовлений зоною, над якою розташовується прогін.

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Зібрали 15 сучасних способів облаштувати простір під сходами.


Офіс під сходами / Фото Dwell 


Гардероб під сходами / Фото Dwell 


Коробки для взуття та іграшок під сходами / Фото Dwell


Простір для роботи під сходами / Фото Dwell


Домашня бібліотека під сходами / Фото Dwell


Ідеї для невеличкої кухні / Фото Dwell 


Шухляди для зберігання під сходами / Фото Dwell 


Як розмістити меблі під сходами / Фото Dwell 


Мінімалістичні сходи з нішею для домашнього офісу / Фото Dwell 


Сходи-трансформери з відділами для зберігання / Фото Dwell 


Сходи з висувними ящиками / Фото Dwell 


Бар під сходами / Фото Dwell 


Зона для зберігання дров у вітальні / Фото Dwell 


Яскрава комора / Фото Dwell 


Відкриті полиці на кухні / Фото Dwell 

Автор: Юлія Бабич