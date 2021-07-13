Від тумб для взуття до кухонних комор – практичні простори під сходами економлять площу і створюють додаткові місця для зберігання. При цьому, функція та дизайн кожного варіанту зумовлений зоною, над якою розташовується прогін.

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Зібрали 15 сучасних способів облаштувати простір під сходами.

Як організувати зручне зберігання під сходами
Офіс під сходами / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Гардероб під сходами / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Коробки для взуття та іграшок під сходами / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Простір для роботи під сходами / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Домашня бібліотека під сходами / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Ідеї для невеличкої кухні / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Шухляди для зберігання під сходами / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Як розмістити меблі під сходами / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Мінімалістичні сходи з нішею для домашнього офісу / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Сходи-трансформери з відділами для зберігання / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Сходи з висувними ящиками / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Бар під сходами / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Зона для зберігання дров у вітальні / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Яскрава комора / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Відкриті полиці на кухні / Фото Dwell