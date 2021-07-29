Як організувати зберігання на кухні, затративши мінімум простору: практичні ідеї комор

Кухонна комора для зберігання техніки, посуду та побутової хімії має чимало переваг. Вона економить місце та приховує безлад. При цьому неправильно організований простір може ускладнити процес пошуку необхідних речей.

Щоб максимально використати потенціал вашої кухні, зібрали 7 практичних ідей для облаштування комори. Запропоновані варіанти охоплюють як вбудовані ніші, так і окремі приміщення, де зручно розмістити додаткову кухонну техніку.

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Запасіться кошиками для зберігання



Запасіться кошиками для зберігання / Фото domino

Речі часто губляться в темних та глибоких коморах, тому дизайнери рекомендують використовувати органайзери та кошики. Також допоможуть маркування, наклейки, спеціальні баночки для зберігання круп та спецій. А щоб легко знайти необхідні речі ввечері, спробуйте обклеїти верхні полиці автоматизованою світлодіодною стрічкою, яка реагуватиме на відкриття комори.

Місце для посудомийної машинки



Місце для посудомийної машинки / Фото domino



Дизайнерка Меггі Гріффін розробила комору для сім'ї, яка часто влаштовує гучні вечірки. Щоб не допустити переповнення посуду в кухні, посудомийна машинка та додаткові раковини перекочували в комору. Аби відразу заховати вимиті тарілки та склянки, комора оснащена шафами та ящиками для зберігання.

Креатив допоможе підтримувати порядок



Креатив допоможе підтримувати порядок / Фото domino

Якщо вам подобається дизайн вашої комори, існує більша ймовірність, що ви підтримуватимете в ній порядок. Опираючися на цю думку, дизайнерка Таш Веб створила грайливий інтер'єр з зеленими шафами та неоновими вставками, через що приміщення більше нагадує галерею, ніж технічне приміщення. Щоб не порушувати цю атмосферу, господарі акуратно розміщуватимуть склянки, тарілки та текстиль на заздалегідь продумані місця.

Відкриті полиці на невеликих кухнях



Відкриті полиці на невеликих кухнях / Фото domino

Розділіть комору на 2 зони: верхню з відкритими стелажами, де зберігатиметься красивий посуд та декор та нижню, де поміститься громіздка техніка, каструлі й сковорідки.

Залучіть двері для зберігання



Залучіть двері для зберігання / Фото domino



Комора-ніша у цій кухні розширює свій потенціал завдяки вбудованим поличкам для спецій та консервних банок. На верхньому рівні розташовані гачки, де можна повісити фартух, рушники та пекарську рукавичку.

Комора повинна враховувати ваш спосіб життя



Комора повинна враховувати ваш спосіб життя / Фото domino



Ця комора є продовженням стилю життя власників. По-перше, тут розташовано кавову машинку. Поки сім'я готує сніданок, в окремому приміщенні готується запашна кава. Ввечері комора змінює своє призначення та стає винним погребом.

Створіть оптичну ілюзію



Шторка замість дерев'яного фасаду / Фото domino



Ця комора, площею 4 квадратних метри, вдало поєднує закриті та відкриті секції. Оскільки великогабаритна техніка повністю не поміщається на полиці й потім перешкоджає зручному закриванню дверцят, дизайнери вирішили встановити шторку, яка ідеально доповнює фасад.