Популярність об'єднаних зон кухні та їдальні різко зростає. Це зумовлено неформальністю й багатофункціональністю трендового простору, де можна збирати гостей, організовувати розважальні заходи чи просто відпочивати після вечері.

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Серед інших переваг відкритого простору – їхня компактність. Проєкт кухні-їдальні може бути реалізованим навіть на невеликих площах та ще й зекономити місце господарям.

Зібрали 5 красивих та зручних рішень, які можуть стати чудовими референсами для вашого майбутнього дому.

"Дім для сина" в Норвегії



У відкритій зоні помістилася кухонна стінка, стіл для трапез та зона для відпочинку / Фото Dezeen

У багатофункціональному просторі кухні-вітальні помістилося все необхідне: витягнута кухня з духовкою, плиткою і раковиною, а також кілька шаф для зберігання речей.

Кольорові стелажі над стільницями створюють додатковий простір для зберігання речей та доповнюють кольорову гамму проєкту. Дерев'яний стіл, чорні стільці та люстра над ними створюють окрему композицію, яка виглядає особливо затишно в вечірній час доби.

Casa Meco у Португалії, дизайн – Atelier Rua



Величезна центральна кімната апартаментів використана для зони кухні-вітальні / Фото Dezeen

Вбудована кухня, облицьована декоративним мармуром, острівець для сніданку та відповідні шафи стали завершеною кухнею, де є все необхідне. Але на цьому автори проєкту не зупинилися. Місця для сидіння передбачені як за барною стійкою, так і за дерев'яним столом, а вже за кілька метрів гостей дому чекає зручний диван.

Будинок всередині будинку у Великій Британії. Рішення – Alma-nac



Яскраві акценти стають невидимими стінками / Фото Dezeen

Оптимістичний дизайн розроблявся для прибудови, яка не входила в початкове планування. Сьогодні тут знаходиться кухня та їдальня. Прості білі шафи та вугільно-чорний кухонний острів характерні для кухні різко змінюються зеленими кріслами у вінтажному стилі. Цей же настрій підхоплює вітальня, яка розташована в головній частині дому.

Lover's House в Іспанії від студії Isla Architects



Матові білі шафи та стільниці доповнюють кремово-білі стіни / Фото Dezeen

Місцева студія Isla Architects адаптувала цей будинок, використовуючи ненав'язливий матеріал та нейтральну колірну палітру. Таким чином архітекторам вдалося продемонструвати довершеність іспанської архітектури.

Теракотовий відтінок екстер'єру повторюється у підлозі зони кухні-їдальні. Дерев'яний стіл для обіду та стільці нагадують, що дім знаходиться в сільській місцевості. Утім, сучасна стільниця з раковиною та плитою доповнюють дизайн сучасними рисами.

Апартаменти у В'єтнамі від Whale Design Lab



Керамограніт терраццо відокремлює зону кухні / Фото Dezeen

Фартух, стільниця, острівець для сніданку і підлога виготовлені з терраццо. Вигнутість кухонного острова відбивається й на формі сірого обіднього столу.

Дім для морського вовка в Італії, проєкт – Dodi Moss



Лофт-студія виглядає максимально світлою та відкритою / Фото Dezeen

Біля стіни з відкритою червоної цегли розташована кухня в одну лінію. Її темно-сірий відтінок додає простору вишуканості та елегантності. Духовка і холодильник заховані в білих шафах, які переходять в однотонну стінку.

Морський дім в Австралії, проєкт David Barr Architects



Деревина проходить площею усієї кухні-їдальні / Фото Dezeen

Дерев'яні шафи та дерев'яний кухонний острів, покритий сірими кам'яними стільницями, розташовуються поруч з обшитою деревом стіною. Саме за нею прихована духовка і різні секції для зберігання.

Над робочими зонами й раковиною розташовані відкриті полиці для зберігання декоративної кераміки. Для декору на обідньому столі використані аналогічні глечик і чаша.

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Quarter Glass House у Великій Британії, автор – Proctor & Shaw



Їдальня – це прибудова до старої частини помешкання / Фото Dezeen

Прибудова була створена так, щоб сюди потрапляло якомога більше природного світла. Архітектори спеціально опустили підлогу, щоб звільнити більше місця. Простір об'єднаний фактурною стільницею, яка протягується вздовж всієї стіни.

Кедровий дім, США, проєкт Майкла Яринського



Окрім об'ємного столу в проєкті передбачена барна стійка / Фото Dezeen

Світла відкрита кухня оздоблена модною білою плиткою. Та це не єдине стильне рішення, використане в проєкті. Чорні крісла з високою спинкою та підвісні світильники додають приміщенню особливого шарму.

Будинок з трьома димовими трубами в США, проєкт – TW Ryan Architecture



У проєкті використані елементи модернізму і південного колоніального стилю / Фото Dezeen

Великий кухонний острів з мармуровою стільницею знаходиться в центрі кухні. Сучасні стилізовані стільці підкреслюють лаконічний геометричний дизайн.