Вітальня – це місце, де постійно збирається велика кількість людей. Кожен з них використовує це приміщення для індивідуальних цілей – читання, спілкування, відпочинку, занять спортом чи перегляду телевізора. Тому й джерел світла тут повинно бути якомога більше.

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Насамперед подбайте про головне джерело штучного світла – люстру. Вона повинна відповідати площі кімнати. Після цього придбайте однолампові підвісні світильники, які стануть джерелами додаткового світла. Якщо дозволяє висота стелі, виберіть люстру на ланцюгах, яка краще розсіюватиме світло.

Освітлення в кухні-вітальні



Світло може зонувати приміщення / Фото Pexels

Якщо у вас відрите планування, є сенс додати світлове зонування простору. Для цього підходить локальне освітлення. Замість великих стельових люстр вибирайте торшери, настільні лампи і світлодіодне підсвічування на стінах.

Продумайте можливі сценарії проведення часу: для сімейних свят з великою кількістю гостей потрібно загальне яскраве освітлення, для дружньої вечірки – можливість залишити світло біля столу.

У зоні, де стоїть телевізор, під'єднайте м'яке приглушене освітлення, ця зона не потребує яскравих ламп. Важливо знати, що бра і торшери з теплим світлом не створюватимуть відблиски на екрані. Можна вмонтувати світлодіодну стрічку за панеллю телевізора.

Освітлення у вітальні з натяжними стелями



Дизайнери рекомендують обирати лампи, які не виділяють багато тепла/ Фото Pexels

Натяжні стелі схильні до впливу високої температури, тож потужність лампочок не повинна становити понад 40 – 60 Ватт. При цьому усі нюанси слід визначати індивідуально. Вініл витримує менше нагрівальне навантаження, ніж поліестер.Лампи центрального освітлювального приладу повинні бути віддалені від натяжної конструкції хоча б на 15 сантиметрів.

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Щоб уникнути ризиків, дизайнери рекомендують обирати світлодіодні лампи, які не виділяють багато тепла, через що – безпечніші для натяжних стель.

Освітлення у вітальні з низькими стелями



Світло, спрямоване вгору "витягує" приміщення / Фото Pexels

Освітлення дозволяє візуально збільшити простір. Через це по периметру стелі часто пускають LED-підсвічування, яке робить стелю глибшою. Світло, спрямований вгору, також "витягує" стіни, тому лампи можуть висвітлювати не тільки предмети інтер'єру, але і стелю.

Вибирайте прилади з теплим світлом. У невисоких кімнатах можна використовувати невеличкі люстри, світло яких спрямоване вгору.

Освітлення в маленькій вітальні



Підсвітка – вдалий варіант для маленької кімнати / Фото Pexels

Невелике приміщення важливо не перевантажити меблями. Тому робіть упор на настінному освітленні, а також додавайте споти для освітлення полиць на стелажах.

Люстра у маленькій вітальні повинна бути максимально близько закріплена до стелі. А ось від багаторівневих варіантів краще відмовитися.