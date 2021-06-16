Дизайнери розповіли, як оновити простір без ремонту: бюджетні ідеї

Часто прагнення знищити старий інтер'єр та почати все з початку є марною тратою коштів. Дизайнери інтер'єрів розповідають, що їм неодноразово доводилося працювати в приміщеннях, які не потребували капітального ремонту. Все, що потрібно в таких ситуаціях – легко освіжити деякі стіни чи додати нові меблі.

Якщо ви живете в орендованих квартирах або поки що не готові до ремонту, звична перестановка чи зміна кольору штор зможе ефектно оновити простір. Єдине на що вам варто зважати в цій ситуації – ваші мрії. Якщо ви все життя прагнули оточити себе подушками, піддайтеся цьому інстинкту та помістіть в спальні чи вітальні якомога більше кольорових мішків з гіпоалергенним наповненням.

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І головне – не робіть нічого шаблонного. Дім – це місце, яке повинно працювати на вас і ваші потреби. І лише ви знаєте, що вам потрібно насамперед.

Використайте адаптивні аксесуари, щоб прикрити застарілі меблі



Використайте для стільниці однотонне покриття та прикрасьте її квітами / Фото Pexels

Якщо нестандартний відтінок стільниці давно вийшов з моди, не спішіть замовляти новий гарнітур. Проаналізуйте підставки під посуд, які пропонує ринок. Якщо це можливо – підберіть м'яке затемнене скло. Також перекрити набридливі меблі допоможуть стильні вази з квітами.

Попрацюйте зі світлом

Один з найпростіших способів оновити будь-який простір – замінити світильники. Розумне освітлення може замаскувати безліч архітектурних гріхів та виділити функціональні зони дому. З цим вам допоможуть стильні модульні світильники. На відміну від настінних бра, вони легкі в монтажі та можуть використовуватися навіть в орендованих приміщеннях.

Більше подушок та пуфів



Комбінуйте пуфи та невеличкі дивани / Фото Pexels

Пуфи та подушки можуть замінити громіздкий диван, застарілі стільці та звільнити простір для невеликого журнального столика поруч.

Великі подушки та зручні пуфи – найефективніший та найдешевший спосіб додати в кімнату більше принтів, текстур та кольорів.

Відкриті стелажі

Щоб надати кімнатам багаторівневості, ви можете використати різноманітні книжкові полиці та стелажі. Розташовуйте їх таким чином, щоб ваша кімната імітувала простір висококласної бібліотеки, наприклад, по обидва боки дивана можна встановити два стелажі, пофарбовані в колір стін.

Для фарбування меблів дизайнери радять обирати матове покриття, оскільки воно приховає недоліки, а в майбутньому – зменшить кількість відбитків.

Палітра з кількох кольорів



Пофарбуйте частину стіни для ефекту легкого градієнта / Фото Pexels

Пофарбування стіни – найочевидніший варіант оновлення приміщення, однак зміна персикового відтінку на колір пудри навряд чи надасть бажаного ефекту. Щоб уникнути одноманітності, дизайнери радять використовувати двобарвну схему. Для переосмислення простору достатньо використати темніші тони в нижній частині стіни та висвітлити її, починаючи від середини.

Експериментуйте з дзеркалами



Встановіть дзеркало навпроти білої стіни / Фото / Pexels

У більшість квартир природне світло проникає лише з однієї сторони. Щоб підсилити освітлення, дизайнери використовують дзеркала.

При розміщенні дзеркал завжди потрібно враховувати, що буде відбиватися на поверхні.

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Килим може зонувати простір

Килими – це не лише фон вашої підлоги, але й настрій всього приміщення. Не бійтеся поєднувати кілька принтів в одній кімнаті. Так вам вдасться обіграти різні мотиви та поділити простір без зайвих витрат грошей та часу.

Канапа – місце сили



Канапа стане багатофункціональним предметом інтер'єру / Фото Pexels

Якщо у вашій квартирі є панорамні вікна, звільніть біля них місце для канапи. Цей нехитрий предмет інтер'єру знадобиться вам, щоб відпочивати після виснажливого робочого дня. Окрім того, сучасні стильні варіанти кардинально змінять ваш інтер'єр.

Змініть чи додайте штори

Це недороге рішення може повністю змінити настрій помешкання. Водночас легкі гардини чи важкі портьєри здатні зонувати приміщення на окремі секції. Якщо ви, наприклад, хочете ізолювати спальний куток чи зону офісу й при цьому не змінювати планування дому – це стане найкомпроміснішим рішенням.

Екологічні деталі у ванній



Замініть пластик на дерево / Фото Pexels

Зростання популярності екологічно чистих косметичних засобів означає, що вам потрібна відповідна мильниця, стійка для рушників та кошик для білизни. Навіть звичайна бамбукова щітка має привабливіший зовнішній вигляд, аніж пластикові аналоги. Врахуйте це, облаштовуючи санвузол.