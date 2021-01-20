Якщо вам хочеться змін у власній квартирі, а грошей на ремонт не вистачає, спробуйте оновити свій дім безкоштовно. Розповідаємо про ідеї, що допоможуть покращити інтер'єр і зробити його затишним.

У новому році багато людей хочуть покращити своє помешкання. Про те, як використати усі можливості вашого дому та предметів у ньому, повідомляє Novate.

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Заховайте проводи



Проводи роблять кімнату неохайною / Фото Smartvopros

Часто ці невеликі шнури створюють візуальний шум і захаращують простір. Також вони небезпечні для домашніх тварин та дітей.

Проводи можна заховати у декоративну коробку, розмістити за диваном або шафою, приклеїти з внутрішньої сторони столу за допомогою двостороннього скотчу.

Приберіть речі з відкритих полиць



Відкриті полиці потребують ідеального порядку / Фото Archidea

Відкриті полиці зараз в моді, але вони вимагають ідеального порядку. Намагайтеся не завантажувати їх дрібницями, а також випрацюйте систему зберігання речей. Не ставте на відкриті полиці багато сувенірів, іграшок тощо – це робить їх неакуратними й перевантаженими.

Розставте книги стильно



Книги можуть стати окремим декором / Фото xclean.info

Не обов'язково виставляти усі книги на полицях вертикально в ряд. Експериментуйте: розміщуйте книги горизонтально й вертикально, а між ними поставте оригінальні вази з сухоцвітами, фоторамки, невеликі скульптури. Книги можна розставляти за кольорами або розмірами.

З книжкової полиці можна зробити дуже стильний декор.

Зробіть мудборд



Мудборд допоможе проявити власну індивідуальність в інтер'єрі / Фото Livemaster

Мудборд – це своєрідна дошка для настрою та натхнення. На ній можна розмістити фотографії, малюнки, квитки, гірлянди. Мудборд можна зробити з підручних матеріалів: ватману, піддону, ниток, що натягнуті на рамку тощо.

Прикрасьте кімнату гірляндами



Гірлянду можна використовувати як джерело приглушеного світла / Фото Design-homes

Якщо ви вже встигли заховати гірлянди з ялинки, дістаньте їх знову. Сьогодні гірлянди використовують в інтер'єрі щодня: з них роблять оригінальні світильники, розвішують на стінах, стелять на підлогу тощо.

Постеліть плед

Плед – елемент затишку в кімнаті, тому розстеліть його на дивані або кріслі. Якщо маєте широке підвіконня, можна кинути туди плед: так ви створите чудове місце для читання та відпочинку.

Використовуйте підвіконня



Підвіконня – чудовий простір для творчості / Фото Moipros

Підвіконня можна прикрасити не тільки пледом, а й свічками, вазами, квітами, гірляндами – простір для фантазії необмежений. Можна зробити з підвіконня стильну книжкову полицю. А в період свят робіть на підвіконні яскраві тематичні композиції.

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