Як оформити відкриті полиці в кухні: 10 красивих ідей

Один з найпростіших і економних способів оновити кухню – відмовитися від верхніх масивних шаф і замінити їх відкритими полицями. Розповідаємо, як зробити це стильно та практично.

Ці ідеї підійдуть як для обмеженого бюджету, так і для тих, хто проводить повномасштабний ремонт у квартирі. Скористайтеся цими ідеями, щоб створити ідеальний кухонний простір.

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Використовуйте стелажі з необробленого дерева

Як оформити відкриті полиці в кухні / Фото the spruce

Полиці з необробленим краєм, на якому видно кору, додадуть вашій кухні сільського шарму. Звісно, вони можуть коштувати значно дорожче за деревину вторинної обробки, але й прослужать вони довше.

Альтернативне відкрите місце для зберігання

Як оформити відкриті полиці в кухні / Фото the spruce

У багатьох випадках відкриті стелажі симетрично доповнюють витяжку, що ідеально збалансовує вигляд кухні. Крім того, ви можете використати ідею, де замість відкритих полиць розташовано комплект підвісних кухонних вішалок і гачків.

Перетворіть стелаж у відкриту комору

Як оформити відкриті полиці в кухні / Фото the spruce

Якщо у вас є резервна стінка, але немає комори, спробуйте переобладнати її у відкритий стелаж. Такий варіант миттєво підвищить функціональність вашої кухні та допоможе максимально впорядковано зберегти речі.

Зніміть дверцята шафи

Як оформити відкриті полиці в кухні / Фото the spruce

Найпростіший спосіб оновити кухню, не піддаючи її серйозній реконструкції, – зняти старі дверцята з верхнього рівня шафи. Щоб забезпечити кухні максимальний вау-ефект, подумайте про те, щоб пофарбувати фасад шаф в інший колір.

Пара полиць – відмінний вибір

Як оформити відкриті полиці в кухні / Фото the spruce

Пара невеличких полиць, які займають мінімум простору, суттєво вплинуть на вигляд кухонної стіни. Ця ідея ідеальна для тих, хто прагне добитися красивого зовнішнього вигляду без стилізації відкритих полиць.

Використовуйте відкриті полиці для створення домашньої кав'ярні

Як оформити відкриті полиці в кухні / Фото the spruce

Якщо кава – це ваш ранковий ритуал, подумайте про те, щоб створити спеціальне місце, для кавоварки, чашок та цукру.

Полиці у кухні з відкритим плануванням

Як оформити відкриті полиці в кухні / Фото the spruce

Пам'ятайте, що відкриті полиці можуть відрізнятися за стилем, кольором та формою й існує безліч способів спроєктувати стелаж, який відповідатиме естетиці вашого дому.

Додайте відкриті стелажі над раковиною

Як оформити відкриті полиці в кухні / Фото the spruce

Полиця над раковиною – це ідеальне місце для збереження мийного засобу, губки та промитого посуду. Крім цього, ця зона підійде для рослин, які люблять вологу.

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Кутові полиці

Як оформити відкриті полиці в кухні / Фото the spruce

Оскільки більшість кутів в кухні не особливо виділяються, це стане чудовим місцем для техніки та гаджетів.

Стилізація кухонної полиці

Як оформити відкриті полиці в кухні / Фото the spruce

Найскладніша частина відкритих полиць – правильна стилізація. Як тільки ви замовите для себе такий виріб, доведеться потурбуватися щоб:

в кухні зберігалася проста колірна палітра;

на кухні розташовувалися кімнатні рослини;

усі предмети були згрупованими.