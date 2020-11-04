Невеликий санвузол – проблема багатьох квартир. Часто такий варіант трапляється навіть у новобудові. Тому питання, як зробити простір зручним, турбує багатьох.

Як візуально розширити простір та зекономити місце, розповідає Inmyroom.

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Потрібно продумати місця для зберігання / Фото Dizainexpert

Для економії місця пофарбуйте стіни

Так, вам не здалося. У маленькій ванній кімнаті кожен сантиметр важливий. Тому можна відмовитися від традиційної плитки й замінити її на водостійку фарбу.

Це зекономить кошти та простір у санвузлі.

Обирайте світлі відтінки



Ванну й душ краще поєднати / Фото Santeh777

Це загальне правило: темні кольори роблять простір візуально меншим, а світлі розширюють.

Білий колір відбиває світло – це корисно в маленькому санвузлі. Окрім того, тут дуже доречні дзеркала: вони збільшать відчуття простору вдвічі.

Купіть натуральні матеріали



Дерево зробить інтер'єр візуально багатшим / Фото p-design.com.ua

В інтер'єрі ванної кімнати можна сміливо використовувати дерево. Його потрібно тільки вкрити гідрофобним засобом.

Окрім того, для оздоблення стін, а також для мийки можна обрати бетон. Це сучасний органічний матеріал, що має стильний вигляд.

Відхід від звичної плитки й кераміки зробить інтер'єр візуально привабливим.

Створіть перспективу



Дзеркало розширить кімнату вдвічі / Фото fishki.net

Класичний художній прийом допоможе "розсунути стіни". Оберіть картину, дзеркало чи шпалери з малюнком. Зображення має створювати відчуття простору: це може бути пейзаж.

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Приховайте недоліки стін за шпалерами



Шпалери або фарба на стінах економлять простір / Фото dizainexpert

Сьогодні існує безліч варіантів шпалер, що не бояться води. Правильно обраний візерунок допоможе усунути видимі нерівності на стінах.

Це рішення може замінити керамічну плитку, для якої стіни потрібно рівняти.