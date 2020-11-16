Інтер'єр дитячої кімнати не повинен бути надто яскравим. Діти швидко ростуть, їх уподобання змінюються – тому краще обирати нейтральні кольори. А настрій можна створювати за допомогою аксесуарів.

Інтер'єри дитячих кімнат створила українська студія дизайну G.Graphics, про що повідомляє у свому Instagram.

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Ніжна кімната з "мінібудиночком"



Спокійні кольори налаштовують дітей на відпочинок / Фото instagram.com/g.graphics.ua

Сьогодні популярно оформлювати дитячі ліжка у вигляді маленьких будинків. Дерев'яні конструкції додають кімнаті затишку.

У цій кімнаті все оформлено в пастельних відтінках. На стіні зображені стилізовані гори й небо з хмаринками.

Малюнки перегукуються зі стильним килимом на підлозі.

Дитяча кімната у стилі лофт



Кімната у відтінках сірого / Фото instagram.com/g.graphics.ua

Тут немає характерної для стилю лофт необробленої цегли та бетонних стель. Однак стильні меблі у відтінках сірого та яскрава прихована підсвітка надають кімнаті сучасного лофтового вигляду.

Про те, що це дитяча кімната, повідомляють мінімалістичні іграшки-аксесуари.

Тотально блакитний інтер'єр



Інтер'єр дитячої кімнати у блакитному кольорі / Фото instagram.com/g.graphics.ua

Кімната для маленького шукача пригод: на стінах намальовані різні повітряні транспортні засоби та старовинні міста.

Цікавим рішенням став стіл, що займає всю довжину вікна. Під столом розташували шухлядки.

Ліжко в ніші доповнює загальну атмосферу.

Стильна географія



У кімнаті є приладдя для занять спортом / Фото instagram.com/g.graphics.ua

Однотонні стіни темно-сірого кольору мають напрочуд стильний вигляд. Увагу приваблює карта світу з декоративною підсвіткою, розташована на стіні.

З темними стінами контрастує світла підлога й ліжко.

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