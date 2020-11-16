4 варіанти сучасних дитячих кімнат: фото інтер'єрів
Інтер'єр дитячої кімнати не повинен бути надто яскравим. Діти швидко ростуть, їх уподобання змінюються – тому краще обирати нейтральні кольори. А настрій можна створювати за допомогою аксесуарів.
Інтер'єри дитячих кімнат створила українська студія дизайну G.Graphics, про що повідомляє у свому Instagram.
Важливо: Світло в інтер'єрі: як правильно його використовувати
Ніжна кімната з "мінібудиночком"
Спокійні кольори налаштовують дітей на відпочинок / Фото instagram.com/g.graphics.ua
Сьогодні популярно оформлювати дитячі ліжка у вигляді маленьких будинків. Дерев'яні конструкції додають кімнаті затишку.
У цій кімнаті все оформлено в пастельних відтінках. На стіні зображені стилізовані гори й небо з хмаринками.
Малюнки перегукуються зі стильним килимом на підлозі.
Дитяча кімната у стилі лофт
Кімната у відтінках сірого / Фото instagram.com/g.graphics.ua
Тут немає характерної для стилю лофт необробленої цегли та бетонних стель. Однак стильні меблі у відтінках сірого та яскрава прихована підсвітка надають кімнаті сучасного лофтового вигляду.
Про те, що це дитяча кімната, повідомляють мінімалістичні іграшки-аксесуари.
Тотально блакитний інтер'єр
Інтер'єр дитячої кімнати у блакитному кольорі / Фото instagram.com/g.graphics.ua
Кімната для маленького шукача пригод: на стінах намальовані різні повітряні транспортні засоби та старовинні міста.
Цікавим рішенням став стіл, що займає всю довжину вікна. Під столом розташували шухлядки.
Ліжко в ніші доповнює загальну атмосферу.
Стильна географія
У кімнаті є приладдя для занять спортом / Фото instagram.com/g.graphics.ua
Однотонні стіни темно-сірого кольору мають напрочуд стильний вигляд. Увагу приваблює карта світу з декоративною підсвіткою, розташована на стіні.
З темними стінами контрастує світла підлога й ліжко.
Незвично: Екологічно: стартап в Україні зводить будинки з конопель
Більше фото інтер'єрів дитячих кімнат можна переглянути тут:
Поділитися новиною