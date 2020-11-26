Як обрати стиль інтер'єру: 5 простих кроків від дизайнера
Чимало людей перед початком ремонту хочуть мати стильний інтер'єр. На цьому їхнє уявлення про своє майбутнє житло завершується. У багатьох виникають труднощі з вибором стилю.
Дизайнер Богдан Антонов в Instagram дає поради тим, хто не може визначити відповідний стиль для свого помешкання.
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Відкидайте стилі, що вам не подобаються / Фото Unsplash
Сьогодні вже не модно оформлювати інтер'єр в одному чіткому стилі. Краще поєднувати стилі за правилом "80/20". 80 відсотків – це базовий стиль, а 20 відсотків – акцентний.
Що потрібно зробити, щоб обрати правильний стиль?
Оцініть об'єкт
Ретельно обдумайте висоту стель, квадратуру, кількість природного світла. Стиль залежить і від призначення об'єкту.
Якщо ви обираєте стиль для житлового приміщення, проаналізуйте, який інтер'єр буде комфортним для вас.
Кількість природного світла в приміщенні має велике значення / Фото Unsplash
Якщо це приміщення комерційного призначення – орієнтуйтеся на цільову аудиторію.
Звузьте коло
Одразу сміливо відкидайте стилі, що вам не подобаються.
Подумайте про тенденції
Знайдіть картинки актуальних і застарілих стилів. Проаналізуйте, що потрібно особисто вам. Це допоможе сформувати цілісну картину.
Стиль залежить від призначення приміщення / Фото Unsplash
Знайдіть зразки
Шукайте в інтернеті картинки з відповідним стилем та атмосферою. Знайдіть дизайнерські портфоліо в Behance, Pinterest або Instagram.
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Знайдіть зображення зі стилями, що вам подобаються / Фото Unsplash
Проконсультуйтеся з дизайнером
Консультація фахівця зекономить ваш час, нерви й кошти. Дизайнер допоможе об'єктивно оцінити ваші бажання й можливості.
Перед початком ремонту ретельно продумайте всі кроки, візуалізуйте майбутній інтер'єр. Тоді ви будете точно знати, чого очікувати.
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