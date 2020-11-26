Чимало людей перед початком ремонту хочуть мати стильний інтер'єр. На цьому їхнє уявлення про своє майбутнє житло завершується. У багатьох виникають труднощі з вибором стилю.

Дизайнер Богдан Антонов в Instagram дає поради тим, хто не може визначити відповідний стиль для свого помешкання.

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Відкидайте стилі, що вам не подобаються / Фото Unsplash

Сьогодні вже не модно оформлювати інтер'єр в одному чіткому стилі. Краще поєднувати стилі за правилом "80/20". 80 відсотків – це базовий стиль, а 20 відсотків – акцентний.

Що потрібно зробити, щоб обрати правильний стиль?

Оцініть об'єкт

Ретельно обдумайте висоту стель, квадратуру, кількість природного світла. Стиль залежить і від призначення об'єкту.

Якщо ви обираєте стиль для житлового приміщення, проаналізуйте, який інтер'єр буде комфортним для вас.



Кількість природного світла в приміщенні має велике значення / Фото Unsplash

Якщо це приміщення комерційного призначення – орієнтуйтеся на цільову аудиторію.

Звузьте коло

Одразу сміливо відкидайте стилі, що вам не подобаються.

Подумайте про тенденції

Знайдіть картинки актуальних і застарілих стилів. Проаналізуйте, що потрібно особисто вам. Це допоможе сформувати цілісну картину.



Стиль залежить від призначення приміщення / Фото Unsplash

Знайдіть зразки

Шукайте в інтернеті картинки з відповідним стилем та атмосферою. Знайдіть дизайнерські портфоліо в Behance, Pinterest або Instagram.

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Знайдіть зображення зі стилями, що вам подобаються / Фото Unsplash

Проконсультуйтеся з дизайнером

Консультація фахівця зекономить ваш час, нерви й кошти. Дизайнер допоможе об'єктивно оцінити ваші бажання й можливості.

Перед початком ремонту ретельно продумайте всі кроки, візуалізуйте майбутній інтер'єр. Тоді ви будете точно знати, чого очікувати.