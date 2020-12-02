Як поєднати штори з оббивкою меблів і подушками для стильного інтер'єру
Простий і бюджетний спосіб оновити кімнату – придбати нові штори й подушки на диван або ліжко. З оббивкою складніше – її доведеться міняти або ж купувати нові меблі. Розповідаємо, як гармонійно поєднати кольори й фактури.
Про те, який текстиль обрати для дому, повідомляє Roomble.
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Правила поєднання текстилю в інтер'єрі
Почніть з кольорів
Поєднання кількох відтінків одного кольору / Фото dizajn-gostinoj.com
Спробуйте поєднати в кімнаті теплі та холодні відтінки одного кольору. Подушки можна обрати яскраві й контрастні – вони стануть чудовим акцентним елементом.
Монохромний інтер'єр
Підходить для тих, хто хоче змінити стиль власноруч, без послуг дизайнера. Зробити одноколірний інтер'єр досить просто.
Монохромний інтер'єр з різними фактурами / Фото steklov.pro
Але є одна умова: експериментуйте з фактурами. Сьогодні існує безліч варіантів штор та оббивок: льняні, атласні, оксамитові, шовкові, навіть рогожеві.
Поєднуйте грубі й тонкі тканини: мереживо з льоном, рогожку й атлас тощо. Це виглядає стильно і цікаво.
Експериментуйте з візерунками
Якщо вам хочеться оживити інтер'єр, зробити його цікавішим, придбайте диван і штори одного кольору, але нехай один з предметів матиме візерунки.
Стильні візерунки створюють атмосферу в кімнаті / Фото Dg-home
Або ж доповніть дизайн кімнати сміливими подушками з орнаментами. Сьогодні існує безліч варіантів: класичні вензелі, стильні скандинавські орнаменти, геометричні візерунки. Обирайте відповідно до стилю вашого інтер'єру.
Поєднуйте білий колір та візерунки
Білий колір у поєднанні з різними орнаментами / Фото Design-homes
Це чудова комбінація – вона виглядає стильно і довго не втрачає актуальність. Також можна доповнити інтер'єр подушками різного розміру – але в одному стилі.
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Текстиль як декорації
Особливо актуальним таке рішення є у зимовий період. Наповніть кімнату пледами, подушками, килимками. Взимку хочеться теплих пастельних відтінків, або навпаки, яскравих акцентів.
Затишний куточок з текстильними декораціями / Фото Happymodern
Оберіть подушки у наволочках з різних тканин: зі штучного хутра, в'язані, льняні тощо. Доповніть їх теплими пледами. Затишне місце для зимових вечорів стане улюбленим у всієї родини.
Влітку такий декор можна замінити на легкі натуральні тканини і яскраві життєрадісні кольори.
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