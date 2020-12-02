Простий і бюджетний спосіб оновити кімнату – придбати нові штори й подушки на диван або ліжко. З оббивкою складніше – її доведеться міняти або ж купувати нові меблі. Розповідаємо, як гармонійно поєднати кольори й фактури.

Про те, який текстиль обрати для дому, повідомляє Roomble.

За темою: Як використати картон повторно: оригінальні ідеї для дому

Правила поєднання текстилю в інтер'єрі

Почніть з кольорів



Поєднання кількох відтінків одного кольору / Фото dizajn-gostinoj.com

Спробуйте поєднати в кімнаті теплі та холодні відтінки одного кольору. Подушки можна обрати яскраві й контрастні – вони стануть чудовим акцентним елементом.

Монохромний інтер'єр

Підходить для тих, хто хоче змінити стиль власноруч, без послуг дизайнера. Зробити одноколірний інтер'єр досить просто.



Монохромний інтер'єр з різними фактурами / Фото steklov.pro

Але є одна умова: експериментуйте з фактурами. Сьогодні існує безліч варіантів штор та оббивок: льняні, атласні, оксамитові, шовкові, навіть рогожеві.

Поєднуйте грубі й тонкі тканини: мереживо з льоном, рогожку й атлас тощо. Це виглядає стильно і цікаво.

Експериментуйте з візерунками

Якщо вам хочеться оживити інтер'єр, зробити його цікавішим, придбайте диван і штори одного кольору, але нехай один з предметів матиме візерунки.



Стильні візерунки створюють атмосферу в кімнаті / Фото Dg-home

Або ж доповніть дизайн кімнати сміливими подушками з орнаментами. Сьогодні існує безліч варіантів: класичні вензелі, стильні скандинавські орнаменти, геометричні візерунки. Обирайте відповідно до стилю вашого інтер'єру.

Поєднуйте білий колір та візерунки



Білий колір у поєднанні з різними орнаментами / Фото Design-homes

Це чудова комбінація – вона виглядає стильно і довго не втрачає актуальність. Також можна доповнити інтер'єр подушками різного розміру – але в одному стилі.

Схоже: Як поєднати різні стилі та матеріали в інтер'єрі: поради фахівця

Текстиль як декорації

Особливо актуальним таке рішення є у зимовий період. Наповніть кімнату пледами, подушками, килимками. Взимку хочеться теплих пастельних відтінків, або навпаки, яскравих акцентів.



Затишний куточок з текстильними декораціями / Фото Happymodern

Оберіть подушки у наволочках з різних тканин: зі штучного хутра, в'язані, льняні тощо. Доповніть їх теплими пледами. Затишне місце для зимових вечорів стане улюбленим у всієї родини.

Влітку такий декор можна замінити на легкі натуральні тканини і яскраві життєрадісні кольори.