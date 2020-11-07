Без штор на вікнах не обійтися в будь-якому помешканні. А ось як обрати правильний стиль, тканину і довжину – питання не з легких. Читайте практичні поради у нашому матеріалі.

Про штори та їх роль в інтер'єрі розповідає у своєму Instagram українська дизайнерка під ніком Olgahome.

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Варіант римських штор в інтер'єрі / Фото Pinterest

Види оздоблення вікон

Штори

Можуть бути виготовлені з будь-якого матеріалу, найчастіше – з текстилю. Це найпопулярніший варіант оздоблення вікон.

Портьєри

Їх виготовляють з важких, непрозорих тканин.

Римські штори

Роблять з текстилю, що у складеному вигляді збирається у складки.

Ролети або рулонні штори

Сучасний мінімалістичний варіант. Це полотна тканини, що скручуються в рулони.



Штори у скандинавському стилі / Фото nbnews.com.ua

Тканини

Сучасні інтер'єри вимагають однотонних тканин, без малюнків. Існують такі види тканин: нубук, рогожка, сатин, оксамит, велюр, джут, льон, шовк, атлас. Обирайте на свій смак.

Вибір тканини для штор залежить від кількості світла в приміщенні. Для темних кімнат краще обирати віскозу, шовк та інші легкі тканини.

Для сонячної сторони існує варіант під назвою "блекаут" – штори, що зовсім не пропускають сонячне світло.

Функціональність



Легкий тюль пропускає достатню кількість світла / Фото ok.design

Штори можуть виконувати різні функції у вашому інтер'єрі.

Заховатися від небажаних поглядів

Актуально вдень і ввечері. З цією метою можна використовувати рулонні або римські штори.

Заховатися від сонця вдень

Тут можна обирати легкі варіанти з натуральних тканин: лляні або бавовняні. Особливо добре такі штори пасують до скандинавського стилю.

Заховатися від сонця вранці



Штори блекаут зовсім не пропускають сонця / Фото Berkem

Для цього знадобляться важкі та непрозорі штори. Обирайте блекаут, оксамит або велюр.

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Розміри



Потрібно обирати правильну довжину штор / Фото ok.design

Ширину штор не можна визначати по ширині вікна. Рівняйтеся на розмір карниза.

Довжину штор визначають від підлоги до карниза. Помилкою є така довжина, при якій штори надто короткі та не лежать на підлозі.

Якщо йдеться про класичні варіанти, то пам’ятайте, що 5-10 сантиметрів штор повинні лежати на підлозі.