Як обрати правильні штори: поради дизайнерки
Без штор на вікнах не обійтися в будь-якому помешканні. А ось як обрати правильний стиль, тканину і довжину – питання не з легких. Читайте практичні поради у нашому матеріалі.
Про штори та їх роль в інтер'єрі розповідає у своєму Instagram українська дизайнерка під ніком Olgahome.
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Варіант римських штор в інтер'єрі / Фото Pinterest
Види оздоблення вікон
Штори
Можуть бути виготовлені з будь-якого матеріалу, найчастіше – з текстилю. Це найпопулярніший варіант оздоблення вікон.
Портьєри
Їх виготовляють з важких, непрозорих тканин.
Римські штори
Роблять з текстилю, що у складеному вигляді збирається у складки.
Ролети або рулонні штори
Сучасний мінімалістичний варіант. Це полотна тканини, що скручуються в рулони.
Штори у скандинавському стилі / Фото nbnews.com.ua
Тканини
Сучасні інтер'єри вимагають однотонних тканин, без малюнків. Існують такі види тканин: нубук, рогожка, сатин, оксамит, велюр, джут, льон, шовк, атлас. Обирайте на свій смак.
Вибір тканини для штор залежить від кількості світла в приміщенні. Для темних кімнат краще обирати віскозу, шовк та інші легкі тканини.
Для сонячної сторони існує варіант під назвою "блекаут" – штори, що зовсім не пропускають сонячне світло.
Функціональність
Легкий тюль пропускає достатню кількість світла / Фото ok.design
Штори можуть виконувати різні функції у вашому інтер'єрі.
Заховатися від небажаних поглядів
Актуально вдень і ввечері. З цією метою можна використовувати рулонні або римські штори.
Заховатися від сонця вдень
Тут можна обирати легкі варіанти з натуральних тканин: лляні або бавовняні. Особливо добре такі штори пасують до скандинавського стилю.
Заховатися від сонця вранці
Штори блекаут зовсім не пропускають сонця / Фото Berkem
Для цього знадобляться важкі та непрозорі штори. Обирайте блекаут, оксамит або велюр.
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Розміри
Потрібно обирати правильну довжину штор / Фото ok.design
Ширину штор не можна визначати по ширині вікна. Рівняйтеся на розмір карниза.
Якщо йдеться про класичні варіанти, то пам’ятайте, що 5-10 сантиметрів штор повинні лежати на підлозі.
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