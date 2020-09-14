Вибирати колір для стін у власному будинку чи квартирі можна самому, а можна довіритись професіоналам. Адже обрати так, щоб не пошкодувати про зелені чи бордові стіни на кухні вже за рік – завдання не завжди просте. То як зробити вибір кольору обдумано і не прогадати – читайте в матеріалі.

На вибір кольору впливає багато факторів, які індивідуальні для кожної кімнати, розповідає у коментарі виданню The Village архітекторка-дизайнерка Любов Миронюк.

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Які фактори впливають на вибір кольору для стін

Освітлення



Освітлення є важливим фактором / Фото Unsplash

Перед відвідуванням магазину треба звернути увагу на освітлення кімнати. Так, прийнято, що для темних приміщень краще використовувати світлі відтінки теплих кольорів, наприклад відтінки жовтого або помаранчевого. Такий прийом дозволить легко зробити кімнату світлішою та затишнішою.

Для світлих кімнат спектр кольорів буде ширшим, але Любов Миронюк радить уникати насичених теплих на зразок жовтого, помаранчевого або червоного. Відтінки цих кольорів у поєднанні зі яскравим світлом будуть робити кімнату "спекотнішою".

Психологічний аспект



Кольори здатні навіть формувати настрій / Фото Unsplash

Варто зважати і на емоції, які ви б хотіли відчувати під час перебуванні в кімнаті. Відомо, що кольори здатні "подразнювати" або навпаки "заспокоювати" мешканців.

Прийнято вважати, що яскравий червоний стимулює кровообіг і загострює відчуття. Жовтій тонізує та створює позитивний настрій, а блакитний заспокоює та допомагає концентруватися.

"Види" кімнат



Для спальні не рекомендують брати яскраві кольори / Фото Unsplash

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Функції, які виконує кімната, теж впливають на вибір кольору. Експерти радять для спальні вибрати відтінки блакитного або зеленого. Для кухні найкраще пасують червоний, помаранчевий, жовтий чи зелений, а кабінет виглядатиме краще, якщо там будуть сині, зелені або блакитні стіни.