При створенні дизайну кухні чимало помилок допускають у виборі холодильника. На що звернути увагу і як залишитися задоволеним обраною моделлю – читайте у нашому матеріалі.

Існує перелік правил, які потрібно врахувати при виборі холодильника, повідомляє українська дизайнерка Ірина Лисюк.

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Забудьте про надто великий холодильник



Завеликий холодильник може зіпсувати вигляд кухні / Фото sovet-ingenera

Часто ті, хто переїжджає до нової квартири чи будинку, хочуть обрати великий холодильник. Зупиняються на "американській мрії" – холодильнику з подвійними дверцятами, що стоятиме посеред кухні.

Ця ідея виявляється поганою. Холодильник займає багато місця, натомість майже не буває заповненим.



Великий холодильник займає багато простору / Фото vyborexperta

Мешканцям великих міст не потрібно купувати продукти на кілька тижнів чи місяців. Вони мають доступ до свіжої їжі на ринку чи в супермаркеті майже кожного дня.

Тому завеликий холодильник виявляється непотрібною витратою грошей і місця на кухні.

Вбудований – краще



Вбудувати холодильник можна в будь-яку кухню / Фото prokuhnyu

Дизайнери радять не приваблювати зайвої уваги до холодильника. Зазвичай краще обирати вбудовані варіанти.

Якщо обирати між окремо стоячим холодильником і вбудованим, то дизайнер, який створює сучасні інтер'єри, однозначно обере вбудований холодильник і приховає його, – ділиться дизайнерка Ірина Лисюк.



Дизайн вбудованих холодильних камер виглядає чудово / Фото newsdelo

Зверніть увагу на ретро



Ретро-техніка має стильний вигляд / Фото elenaeller

Є чимало фірм, що пропонують холодильники "під ретро". Це чи не єдиний варіант окремо стоячого холодильника, що заслуговує схвальні відгуки дизайнерів інтер'єру.

Така техніка виглядає достатньо органічно й може стати окрасою майже будь-якої кухні.

Потрібен великий об'єм?



Часто обирають окремо холодильник і морозильну камеру / Фото dekoriko

Якщо у вас велика родина, і без чималенького запасу продуктів не обійтися, радять звернутися до нестандартних рішень.

Можна вбудувати два холодильники: з правосторонніми й лівосторонніми дверцятами. Так не постраждає естетика, а площа для зберігання значно збільшиться.



Вбудована техніка зберігає додатковий простір / Фото vash.market

Також можна вбудувати окремо холодильник і морозильну камеру. Це дасть змогу зменшити кількість дверей – у такому варіанті їх буде всього дві, а не чотири.

При потребі мати великий холодильник у маленькій кухні, дизайнери радять створити окремо вмонтований холодильник і окремо – низьку морозильну камеру. Це зекономить простір і дасть змогу зберігати потрібні продукти якісно.

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Скільки коштує?



Холодильник в стилі "ретро" коштує досить дорого / Фото elenaeller

Найдешевші варіанти вбудованих холодильників сьогодні можна придбати за 500 доларів. Найдорожче коштуватимуть окремо холодильник і морозильна камера – їх ціна складе близько 2 500 доларів.

Окремі моделі ретро-холодильників обійдуться покупцям у 3 000 доларів. Втім, сьогодні існує чимало бюджетних моделей, оформлених під "ретро".

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