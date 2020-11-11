Суміщений санвузол може бути у квартирі від самого початку – таке планування популярне у "хрущовках". Але власники невеликих помешкань часто навмисно хочуть з'єднати ванну кімнату і туалет, щоб отримати більше простору.

Про те, як краще використати простір в невеликому суміщеному санвузлі, повідомляє Дизайн 24.

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Темні кольори роблять простір візуально меншим / Фото houseofdream.com.ua

Перевагами суміщеного санвузла є:

менший бюджет на ремонт,

більше простору і варіантів розміщення сантехніки,

можливість використовувати меблі більших розмірів.

Якщо ви вже маєте або тільки плануєте зробити суміщений санвузол, коштів на ремонт потрібно буде менше: вам не треба буде встановлювати зайві двері. Відсутність перегородок хоч трохи, але збільшує площу санвузла.



Навіть маленький санвузол може бути комфортним і стильним / Фото houseofdream.com.ua

Однак суміщений санвузол має і певні мінуси:

якщо санвузол в помешканні тільки один, його не буде достатньо для великої родини,

потреба у якісній вентиляції – адже на санвузол буде велике навантаження,

потреба у ретельному плануванні – зробіть це на етапі продумування ремонту.

Лайфхаки, як зробити суміщений санвузол комфортним

Використовуйте перегородки

Можна відгородити унітаз або ванну від основного приміщення тонкою пластиковою або тканинною перегородкою. Це створить почуття приватності, особливо, якщо в санвузол без дозволу забігають діти.



Перегородки можуть бути з будь-якого матеріалу / Фото houseofdream.com.ua

На перегородці розмістить полиці для зберігання

Так ви зекономите простір стін і будете мати більше місця для розташування сантехніки.

З'єднайте пральну машину з раковиною

Сьогодні можна побачити усе більше варіантів, у яких раковину встановлюють над пральною машиною, або зовсім поруч. Але потрібно обов'язково зробити перегородку між цими двома предметами. Інакше вібрації пральної машини можуть пошкодити керамічну мийку.



Пральна машина й раковина розміщені поруч / Фото interesno.cc

Розміщуйте полиці на раковиною та унітазом

Так простір буде зайнятий корисними речами. Але зважайте, що полиці мають бути досить вузькими – щоб не заважали користуватися сантехнікою.



У маленьких приміщеннях краще надати перевагу душовій кабіні / Фото

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Не купуйте вузьку раковину

Навіть якщо місця зовсім мало, постарайтеся розмістити в санвузлі повноцінну раковину, а не зменшений варіант.

У неглибокій мийці зовсім незручно вмиватися. Вода потрапляє на підлогу – це додасть щоденного клопоту.