Як облаштувати спортзал у ванній кімнаті: мультифункціональна концепція

Концепт Gym Space, розроблений дизайнером Маттіа Парескі, – це повноцінний спортзал, розміщений у ванній кімнаті. Завдяки мультифункціональності тренажерів та компактній системі, таке рішення можна реалізувати навіть в невеликих санвузлах.

Головна родзинка простору – сучасна інтерпретація класичної шведської стінки. Вона стає базовою деталлю, навколо якої розміщені інші меблі та тренажери. Стінку для тренувань можна розмістити на будь-якій вільній стіні, підібравши потрібний розмір.

Цікаво 5 антитрендів у сантехніці: поради фахівців із фотоприкладами

Які саме спортивні елементи помістити в ванну залежить від плану тренувань господарів дому. Автор проєкту зазначає, що їх легко перекомпоновувати, оскільки всі елементи модульні та мобільні. Ця ж композиція служить основою для шафок, аксесуарів й поличок. Концепт пропонує, щоб один блок виконував функцію меблів та слугував гімнастичним інвентарем.



Простір ванної вміщує усе необхідне / Фото Scavolini



Рішення об'єднує спортивний інвентар та меблі для ванної / Фото Scavolini



Проєкт передбачає різні кольорові рішення / Фото Scavolini

Рішення ідеально впишеться в будь-який простір, об'єднавши естетичний аспект з функціональністю. Велика кількість конфігурацій дає змогу експериментувати під час проєктування інтер'єру ванної кімнати, тож клієнти можуть бути впевненими, що всі їхні побажання будуть враховані.



Концепт легко доповнить будь-який санвузол / Фото Scavolini



Концепт враховує всі побажання замовника / Фото Scavolini

Gym Space виходить в різних обробках: від світлого до темного дерева, а різноманітні кольорові рішення для сантехніки підкреслять індивідуальність приміщення.



Шведська стінка – головна деталь простору / Фото Scavolini



Замовник може розмістити ті тренажери, які необхідні йому для тренувань / Фото Scavolini