Головна родзинка простору – сучасна інтерпретація класичної шведської стінки. Вона стає базовою деталлю, навколо якої розміщені інші меблі та тренажери. Стінку для тренувань можна розмістити на будь-якій вільній стіні, підібравши потрібний розмір.

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Які саме спортивні елементи помістити в ванну залежить від плану тренувань господарів дому. Автор проєкту зазначає, що їх легко перекомпоновувати, оскільки всі елементи модульні та мобільні. Ця ж композиція служить основою для шафок, аксесуарів й поличок. Концепт пропонує, щоб один блок виконував функцію меблів та слугував гімнастичним інвентарем.

Як облаштувати спортзал в квартирі
Простір ванної вміщує усе необхідне / Фото Scavolini

Де облаштувати домашній спортзал
Рішення об'єднує спортивний інвентар та меблі для ванної / Фото Scavolini

Як облаштувати спортзал в квартирі
Проєкт передбачає різні кольорові рішення / Фото Scavolini

Рішення ідеально впишеться в будь-який простір, об'єднавши естетичний аспект з функціональністю. Велика кількість конфігурацій дає змогу експериментувати під час проєктування інтер'єру ванної кімнати, тож клієнти можуть бути впевненими, що всі їхні побажання будуть враховані.

Як облаштувати домашній спортзал
Концепт легко доповнить будь-який санвузол / Фото Scavolini

Як облаштувати домашній спортзал
Концепт враховує всі побажання замовника / Фото Scavolini

Gym Space виходить в різних обробках: від світлого до темного дерева, а різноманітні кольорові рішення для сантехніки підкреслять індивідуальність приміщення. 

Як облаштувати спортзал вдома
Шведська стінка – головна деталь простору / Фото Scavolini

Ідеї для домашнього спортзалу
Замовник може розмістити ті тренажери, які необхідні йому для тренувань / Фото Scavolini