Пральна кімната – це спеціально облаштована (часто ізольована), зона у квартирі чи приватному домі, де здійснюється процес збирання брудного одягу, його прання, сушіння, а інколи ще й прасування. Сучасні гарнітури дозволяють розмістити зону пральної навіть у невеличких приміщення.

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Підбираємо правильний розмір



Дизайн пральної кімнати / Фото Estliving

Розмір пральні необхідно вибирати, відштовхуючись від площі будинку. Приміщення, яке ви плануєте виділити під пральню, повинно бути такого розміру, щоб перед пралкою та сушаркою залишалося місце для зручного завантаження одягу.

У квартирі до 100 квадратних метрів доцільно облаштувати пральню до двох метрів квадратних. Для цього необхідна спеціальна вбудована шафа зі системою зберігання необхідної техніки. У будинку до 150 метрів квадратних варто задуматися про розміщення пральні до 6 метрів квадратних. Тут зручно розмістити повноцінний функціонал: від пральної машинки до системи зберігання побутової хімії та одягу. Просторі пральні понад 10 метрів квадратних доцільні в приватних домах понад 300 метрів квадратних. Зазвичай в таких приміщеннях додають різноманітні стільниці для сортування, простір для ремонту одягу та окремої сушильної шафи.

Де та як облаштувати пральню: технічні вимоги



Шафи на кухні приховують техніку для прання / Фото Estliving



Шафи на кухні приховують техніку для прання / Фото Estliving

Зазвичай пральню планують ще на етапі будівництва будинку, адже приміщення необхідно повністю облаштувати, забезпечивши:

опалення та вентиляцію;

обробку поверхонь;

місце для правильного розставлення обладнання та зручного підведення комунікацій.

При облаштуванні пральної "з нуля", у непризначеній за планом будинку для цього зоні, слід звернутися до інженерів-проектувальників, які враховують усі технічні вимоги.



Дизайн пральної кімнати / Фото Estliving

У неопалюваному підвалі влаштовувати пральню, та сушарку заборонено. Краще, якщо пральня буде розташована недалеко від водопровідного і каналізаційного стояків і в ній буде передбачено вікно. Також її необхідно оснастити системами примусової вентиляції, щоб уникнути підвищеної вологості. Кратність повітрообміну по припливу повинна бути не менше 10, по витяжці – не менше 13. Якщо в пральні буде приміщення для сушарки та прасування, кратність повітрообміну повинна бути не менше 4, по витяжці – не менше 6.

Підлоги в пральні повинні бути гідроізольовані та облицьовані керамічною плиткою. В ідеальних проєктах є необхідний ухил і зливний трап.

Обладнання для пральні



Як розмістити у пральній кімнаті усе необхідне / Фото Pinterest

У домашній пральні найчастіше встановлюють:

Пральну машинку

Сушильну машинку

Раковину

Прасувальну дошку, праску або парогенератор

Кошики для брудної білизни

Стільниці

Навісні шафи й полички

Оптимальним варіантом для невеличкої пральні стане шафа-ніша з вбудованими поличками, стільницею над пральними машинками та висувною прасувальною дошкою.

Дизайн приміщення



Використання природних матеріалів та світлого кольору для дизайну пральні / Фото Estliving



Усі пральні машини заховані в шафи / Фото Estliving



Пральня в середземноморському стилі / Фото Pinterst



Пральня у великому домі / Фото Pinterst

На перший погляд, пральна кімната – технічний простір, який не вимагає втручання дизайнера. Але, організовуючи будь-який простір, важливо врахувати загальну стилістику свого дому.

Оскільки простір під пральню зазвичай невеликий, найкраще використати білий колір для стін, підлоги та стелі. Кольоровими акцентами можуть стати кошики для білизни та коробки для зберігання дрібниць.