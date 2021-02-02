Зараз чимало людей працюють з дому. Ця тенденція буде тільки посилюватися, адже усі усвідомили комфорт та економічну вигоду домашніх офісів.

Джерело: The Spruce

Ключовою проблемою роботи з дому для багатьох стала відсутність сконцентрованості. Домашні справи відволікають. Щоб зробити свою працю ефективнішою, потрібно облаштувати робоче місце, у якому ви будете тільки працювати й нічого більше.

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Робоча зона шоколадного кольору



Робочий куточок пофарбували в акцентний колір / Фото The Spruse

Створення окремої робочої зони, виділеної кольором, сприяє комфорту праці. Окрема зона ніби відділяє людину, яка працює, від решти помешкання.

Акцентна стіна додає "заземлення" у світлу та простору кімнату в скандинавському стилі.

Креативний простір у Сан-Франциско



Теплі кольори роблять цей кабінет привабливим / Фото The Spruse

Теракотовий колір додає життєрадісності й мотивації. Теплі відтінки роблять цю зону привабливою, у ній хочеться проводити час.

Вінтажний червоний килим дає змогу розмістити ноги з комфортом і робить інтер'єр гармонійним.

Робоча зона для двох



Комфортне робоче місце біля вікна / Фото The Spruse

Під час карантину нерідко людям доводилося працювати вдома цілими сім'ями. Мало хто мав удома відповідну кількість робочих місць. Доводилося працювати за обідніми столами й дитячими столиками.

Дизайн-студія із Сієтла пропонує сучасне і зручне рішення: обладнати робоче місце для двох. Його вибудували біля вікон, що дають достатню кількість природного світла.

До того ж робота удвох мотивує й змушує не відволікатися.

Використайте непотрібний куточок



Чудовий варіант використання непотрібного простору / Фото The Spruse

Раніше тут була прохідна зона, а тепер розташувалося зручне робоче місце. Темні кольори заземлюють, а розташування робочого місця змушує не відволікатися.

Тут складно працювати цілий день, але для розв'язання невеликих задач ця зона підходить ідеально.

Кабінет для сім'ї



Для відеоконференцій важливо мати стриманий інтер'єр у кімнаті / Фото The Spruse

У цьому офісі можуть комфортно працювати дві людини. Компактне розташування дає змогу не виділяти під офіс цілу кімнату, а задовільнитися кутком біля вікна.

Професійний фон дозволяє комфортно проводити відеоконференції та наради.

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