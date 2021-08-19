Як облаштувати дім на 27 квадратних метрах: яскравий зразок крихітної оселі

Коли справа доходить до облаштування житла своєї мрії – площа не має значення. Навіть мінімальну кількість квадратів можна використати на максимум. І ця квартира – яскраве цьому підтвердження.

Архітектори бразильської студії Марина Кардозу де Алмейда і Сара Бонанно отримали нестандартне завдання – облаштувати усі функціональні зони у квартирі, площа якої складає лише 27 квадратних метрів. Щоб досягти бажаного ефекту та не перенавантажити простір, дует вирішив зосередитися на практичності.

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Щоб розділити функціональні зони, архітектори використали бетонну перегородку, яка допомогла ізолювати спальню, не затуливши при цьому світло. Навпаки, завдяки цьому рішенню, сонячні промені, які проникають через кухонне вікно, ідеально розсіюються нішею з ліжком.

Як облаштувати дім на 27 квадратних метрах / Фото dezeen

Щоб усунути атмосферу готельних номерів, для яких якраз характерний відкритий простір, архітектори спробували відмежувати спальню, кухню та вітальню. Це забезпечило більшу приватність, крім того, подібні рішення завжди сприяють підтриманню порядку.

Як облаштувати дім на 27 квадратних метрах / Фото dezeen

Як облаштувати дім на 27 квадратних метрах / Фото dezeen

Ванна кімната, розташована за спальнею. Однією зі стін санвузла стала бетонна перегородка. Розсувні двері допомогли зекономити простір.

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Як облаштувати дім на 27 квадратних метрах / Фото dezeen

Окрім фізичних бар'єрів студія створила меблі, які з'єднують між собою різні зони. Дерев'яна підставка ліжка перетікає у диван. Колір покриття гармонує із меблями кухні та вітальні.

Як облаштувати дім на 27 квадратних метрах / Фото dezeen

Кухня була розширена на 7 квадратних метрів завдяки приєднанню балкона, Необроблена цегла та бетон на підлозі дають змогу власникам доповнювати простір відповідно до своїх смаків.

Як облаштувати дім на 27 квадратних метрах / Фото dezeen