Перш за все, вирішите, для чого ви хочете використовувати приміщення. Для цього врахуйте скільки місця на вашому балконі та чи засклений він. Ізольована й утеплена площа розширює можливості проєктування, адже в такому разі можна встановити розкладне крісло, повісити на протилежну стіну телевізор чи встановити комп'ютер.

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Зона для вечірки



Як облаштувати балкон для відпочинку й роботи / Фото Archidea

Для цього достатньо встановити барну стійку. Щоб вона не зайняла багато місця, використайте для цього стіну вздовж вікна, де й так проходить зовнішнє підвіконня. Внизу ви зможете облаштувати невеликий стелаж, де зберігатимуться келихи. Поруч поставте кілька барних стільців. Оновлений балкон готовий приймати друзів!

Вітальня з подушками

Відмовтеся від меблів. Купіть яскраві підлогові подушки та влаштуйте м'який куточок. Розвісьте на балконі гірлянди та декоруйте свічками в закритих свічниках. В невеликих дерев'яних ящиках сховайте книги, журнали та настільні ігри.

Сад у квартирі



Як облаштувати балкон для відпочинку й роботи / Фото Archidea

Балкон – чудове місце для вирощування мікрогріну, базиліку та руколи. Це не лише красиво, але й практично. Ви можете влаштувати тут цілу оранжерею з улюбленими квітами в підвішених горщиках.

Якщо у вас достатньо місця, обладнайте в центрі саду невеличкий кавовий столик з плетеними бамбуковими кріслами.

Місце для сну

Для того, щоб створити на балконі невеличку спальню, вам знадобляться дерев'яні піддони, матрац, ковдра та подушки. А в тандемі з проєктором або ноутбуком, ви зможете проводити тут повноцінні кіновечори.

Домашній офіс



Як облаштувати балкон для відпочинку й роботи / Фото Archidea

Відокремлений куточок з робочою атмосферою на балконі – вдале рішення, яке зекономити місце в спальні або вітальні. Утім, найкраще для нього підходять саме засклені балкони. Жалюзі, компактний стіл зі стільцем, відкриті полиці, хороше освітлення та звукоізоляція створять повноцінний кабінет без перепланування дому.

Зона для медитацій та йоги

Будинок – це місце спокою та сили, підкресліть це, облаштувавши на балконі зону для медитацій чи занять йогою.

Якщо ви практикуєте йогу, залиште простір для килимка, а замість підлогових рослин, використайте підвісні варіанти, які не заважатимуть заняттям. Виділіть місце для колонок і ноутбука, а також передбачте звукоізоляцію, щоб вас не турбував вуличний шум.

Місце для гамака



Як облаштувати балкон для відпочинку й роботи / Фото Archidea

Якщо через насичений графік ви рідко вибираєтеся на природу, підвісне крісло або гамак на балконі допоможуть вам виправити це. Для того, щоб влаштувати імпровізований відпочинок на природі, прикрасьте приміщення зеленню і поставте невеликий садовий водний фонтанчик.

Майстерня на балконі

Якщо ви малюєте, займаєтеся плетінням, ліпленням з глини або іншими хобі, які не вимагають використання великої площі, виділіть місце під майстерню на балконі. Встановіть тут мольберт, гончарний круг чи невеличкий стіл з полицями, де ви триматимете матеріали для роботи і починайте творити.