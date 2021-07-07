Як небанально облаштувати стильний балкон: фотоідеї

Під час ремонту власники будинків та квартир часто не надають належного значення дизайну балкону та терас, проте влітку, як ніколи, хочеться насолодитися свіжим повітрям у затишку. Ми зібрали для вас кілька цікавих ідей, які точно припадуть вам до душі. Переглядайте та надихайтеся.

Балкон – місце, де можна займатися спортом, проводити вечірки, снідати та насолоджуватися келихом вина ввечері. Щоб це місце було комфортним та затишним варто прикласти трішки зусиль і проявити власну фантазію. Ця підбірка точно допоможе вам спроєктувати стильний простір на балконі.

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Природність

Перетворіть свій балкон у продовження прекрасної природи навколо вас за допомогою садових меблів, наприклад, оздоблених горщиками із землею.

Ідея для облаштування балкону / Фото elledecor.com

Креатив

Вечеря на свіжому повітрі, як вам така ідея? Інтимний балкон перетворився на відкриту їдальню. У приміщенні встановлений стіл та посуд з гончарного сараю.

Ідея для облаштування балкону / Фото elledecor.com

Більше дерева

Якщо ви хочете почуватись ближче до матері-природи, подумайте про те, щоб додати трохи пишної зелені у свій відкритий простір. Цей будинок на Кіпрі майстерно виглядає за допомогою спеціального столу з вирізом та оригінальними стільцями.

Ідея для облаштування балкону / Фото elledecor.com

Проявіть власний стиль

Як доводить цей яскравий балкон у квартирі в Мумбаї, ваш зовнішній простір повинен бути прямим відображенням вашого дизайнерського смаку. Власники зосередились на дрібних деталях – зовнішній стіл із гравіюванням арабської каліграфії.

Ідея для облаштування балкону / Фото elledecor.com

Чим простіше, тим краще

Якщо у вас обмаль простору на балконі, то зведіть меблі до мінімуму. Гостьовий будинок у Лівані оснащений простим стільцем та невеликим столиком.

Ідея для облаштування балкону / Фото elledecor.com

Ще більше релаксу

Ви можете передбачити приміщення, яке ідеально підходить для вечірок на свіжому повітрі з коктейлями. Але це також може бути вашим місцем для відпочинку після важкого дня. Тут встановлено плоский екран і звукова панель, що робить його ідеальним місцем для того, щоб переглядати ваші улюблені шоу.

Ідея для облаштування балкону / Фото elledecor.com

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Сміливі ідеї – гарні ідеї

Кілька кольорів можуть перетворити простенький балкон у найкрутішу частину будинку. Тільки гляньте на цю красу!

Ідея для облаштування балкону / Фото elledecor.com

Душ на балконі?

Щоб надати балкону свіжий, практичний вигляд, візьміть підказку з колумбійського будинку та додайте душ. Тут марокканські бра додають ще більшої атмосферності. Проте якщо це багатоповерхівка, то не варто втілювати таку ідею.

Ідея для облаштування балкону / Фото elledecor.com