Якщо прагнете, щоб дизайн вашого житла залишався актуальним протягом довгого часу, потрібно ретельно спланувати світло в інтер’єрі. Для цього найкраще дослухатися до порад професійних дизайнерів, а не купувати перші-ліпші світильники на власний розсуд.

Сьогодні існують деякі антитренди в освітленні, розповідає дизайнерка Ірина Лисюк.

Вас зацікавить: Дизайнерка порадила, як уникнути помилок при плануванні ванної кімнати

Отож, що можна назвати антитрендом?

Занадто масивні світильники



Завеликі світильники псують загальне враження / Фото Entuziast

Мінімалістичний дизайн не передбачає надто грубих і великих освітлювальних приладів. Краще надати перевагу більш спокійним, витонченим.

Яскраві кольори



Краще купувати світильники пастельних відтінків / Фото O-svet

Надміру яскраві, навіть кислотні кольори люстр і бра – це "привіт" з 90-х років, коли після періоду радянського дефіциту покупці кидалися на все кольорове й привабливе.

Сьогодні ж краще з такими відтінками не експериментувати. Кислотні кольори світильників зроблять інтер'єр дешевим, позбавлять витонченості.

Надмірна імітація лофту



Багато ламп пасує ресторану, але не квартирі / Фото Entuziast

Сьогодні в моді лампи Едісона й грубі кабелі, однак ними не можна зловживати. Краще обрати один мінімалістичний світильник, ніж кілька.

Завелика кількість приладів точно не поліпшить інтер'єр. Таке рішення більш доречне в дизайні кафе чи бару, а не квартири.

Кільця різного діаметру



Такі світильники скоро вийдуть з моди / Фото Domokvar

Дизайнери стверджують, що такі люстри скоро вийдуть з моди. Якщо плануєте інтер'єр, який буде актуальним багато років, краще уникати подібних світильників.

Люстри з дротиків



Ці люстри виглядають досить витончено, однак часто не пасують до дизайну / Фото mesto.ua

Вони часто повторюють різні форми: клітки для птахів, геометричні фігури. Кілька років тому ці світильники користувалися шаленою популярністю, однак їх час вже минає.

Багато плафонів – одна основа



Багато плафонів – вже антитренд / Фото Rusolamp

Не потрібно купувати світильник, в якому нагромаджено багато плафонів чи точок світла. Краще замінити його на кілька джерел - вони дадуть більш розсіяне і зручне світло та не приваблюватимуть зайвої уваги.

Зверніть увагу: Як обрати ідеальний холодильник для своєї кухні

Чорне з золотом

Було надзвичайно популярним, однак вже є антитрендом.



Таке поєднання вже не в тренді / Фото Electro

Краще надавати перевагу просто чорним світильникам – вони точно зроблять інтер'єр стильним.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням