Як не зіпсувати дім неправильним освітленням: поради дизайнерки з фото
Якщо прагнете, щоб дизайн вашого житла залишався актуальним протягом довгого часу, потрібно ретельно спланувати світло в інтер’єрі. Для цього найкраще дослухатися до порад професійних дизайнерів, а не купувати перші-ліпші світильники на власний розсуд.
Сьогодні існують деякі антитренди в освітленні, розповідає дизайнерка Ірина Лисюк.
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Отож, що можна назвати антитрендом?
Занадто масивні світильники
Завеликі світильники псують загальне враження / Фото Entuziast
Мінімалістичний дизайн не передбачає надто грубих і великих освітлювальних приладів. Краще надати перевагу більш спокійним, витонченим.
Яскраві кольори
Краще купувати світильники пастельних відтінків / Фото O-svet
Надміру яскраві, навіть кислотні кольори люстр і бра – це "привіт" з 90-х років, коли після періоду радянського дефіциту покупці кидалися на все кольорове й привабливе.
Сьогодні ж краще з такими відтінками не експериментувати. Кислотні кольори світильників зроблять інтер'єр дешевим, позбавлять витонченості.
Надмірна імітація лофту
Багато ламп пасує ресторану, але не квартирі / Фото Entuziast
Сьогодні в моді лампи Едісона й грубі кабелі, однак ними не можна зловживати. Краще обрати один мінімалістичний світильник, ніж кілька.
Завелика кількість приладів точно не поліпшить інтер'єр. Таке рішення більш доречне в дизайні кафе чи бару, а не квартири.
Кільця різного діаметру
Такі світильники скоро вийдуть з моди / Фото Domokvar
Дизайнери стверджують, що такі люстри скоро вийдуть з моди. Якщо плануєте інтер'єр, який буде актуальним багато років, краще уникати подібних світильників.
Люстри з дротиків
Ці люстри виглядають досить витончено, однак часто не пасують до дизайну / Фото mesto.ua
Вони часто повторюють різні форми: клітки для птахів, геометричні фігури. Кілька років тому ці світильники користувалися шаленою популярністю, однак їх час вже минає.
Багато плафонів – одна основа
Багато плафонів – вже антитренд / Фото Rusolamp
Не потрібно купувати світильник, в якому нагромаджено багато плафонів чи точок світла. Краще замінити його на кілька джерел - вони дадуть більш розсіяне і зручне світло та не приваблюватимуть зайвої уваги.
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Чорне з золотом
Було надзвичайно популярним, однак вже є антитрендом.
Таке поєднання вже не в тренді / Фото Electro
Краще надавати перевагу просто чорним світильникам – вони точно зроблять інтер'єр стильним.
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