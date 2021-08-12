Як не помилитися, поєднуючи різні кольори в інтер'єрі: практичні поради з прикладами

Грамотне поєднання кольорів важливе не лише в дизайні інтер'єрів. Розуміння теорії кольорів необхідне для будь-якої сфери діяльності, пов'язаної з візуальним сприйняттям, наприклад в моді, графічному дизайні, поліграфії, рекламі, кіноіндустрії, телебаченні.

Розуміння сумісності кольорів допоможе вам стильно одягатися, красиво підбирати аксесуари та оточувати себе вдалими предметами інтер'єру. Але як зрозуміти, які відтінки справді вдало поєднуються між собою? Щоб відповісти на це питання, розглянемо базові принципи кольористики.

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Кольорове коло Іттена



Кольорове коло Іттена / Фото Pinterest

В основі цього кола – 3 базові кольори – червоний, синій і жовтий. Часто їх також називають первинними кольорами. Якщо їх змішати між собою, вийдуть вторинні кольори – це оранжевий, фіолетовий і зелений.

Якщо ми змішаємо вторинні кольори з первинними, отримаємо третинні кольори, які ви можете бачити на краєчку кола. Продовжуючи змішувати між собою всі ці кольори, а також додаючи до них білий, сірий або чорний, вдасться отримати будь-який колір.

Основні принципи поєднання базових 12-ти кольорів, які входять в колірний спектр Іттена

Тип 1



Аналогова тріада / Фото інстаграм angelarch_design

Аналогова тріада – поєднання 3-х кольорів, що знаходяться один за одним в колірному колі.

Тип 2



Компліментарні (протилежні) кольори / Фото angelarch_design

Поєднання компліментарних (протилежних) кольорів, які знаходяться навпроти один одного, або є "сусідами" протилежного кольору.

Тип 3



Контрастні тріади і тетради / Фото angelarch_design

Контрастні тріади та тетради – це поєднання 3-х або 4-х кольорів, розташованих у вершинах уявних трикутників і чотирикутників.

Тип 4



Монохромні кольори / Фото angelarch_design

Це ахроматична гама (білий, сірий, чорний) або кольорова, де за основу взято лише 1 колір і кілька його відтінків.

Нейтральні кольори

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Нейтральні – це кольори, у яких немає сильної насиченості. Вони діляться на 2 типи – ахроматичні (білий, сірі і чорний) та нейтральні кольори. Другий тип – це ті відтінки, які виходять завдяки поєднанню ахроматичних кольорів.



Як отримують нейтральний колір 2-го типу / Фото angelarch_design

На фото узятий червоний колір. До нього зліва додається поступово чорний, поки той через бордові кольори сам не стає чорним. Праворуч до нього додається білий і через рожеві він поступово блідне, перетворюючись в білий.

Інший варіант отримання нейтральних другого типу це змішання кольорів одного спектра. Найчастіше при таких поєднаннях виходять відтінки коричневого.



Змішання кольорів / Фото angelarch_design

Якщо взяти круг кольорів Іттена і поступово додавати білий до основних кольорів, то в результаті ви отримаєте бліді нейтральні тони – жовтий, блакитний, рожевий. Те ж відбудеться, якщо додати до основних кольорів чорний, тільки на фініші утвориться темно-синій, темно-зелений, темно-бордовий.

При варіанті додавання сірого різної світлості, ми отримаємо знебарвлені нейтральні, в яких майже відсутня насиченість – сіро-зелені, сіро-блакитні, сіро-бежеві.

Нейтральні гами є основою будь-якого інтер'єру / Фото angelarch_design

Нейтральні кольори, втрачаючи свою насиченість в результаті наближаються або до сірої холодної гами або до бежевого теплого.

В останньому десятилітті, особливо в скандинавському дизайні, панувала холодна сіра кольорова гама. Зараз ми спостерігаємо зміщення в сторону бежевої та нейтральної гами. І, здається, цей тренд залишиться з нами надовго.



Нейтральні гами є основою будь-якого інтер'єру / Фото angelarch_design