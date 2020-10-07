Оживити інтер'єр і додати йому творчих нот можна за допомогою різних стільців. Ще кілька десятиліть тому таке поєднання здавалося неможливим. Дізнайтеся, як оновити дизайн свого дому за допомогою простих кроків.

Існує кілька порад для тих, хто хоче зібрати довкола столу різні стільці, пише roomble.

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Кімната виглядає цікавіше, коли стільці ретельно поєднані / Фото elenaeller.com

Один колір – різний дизайн

Тут основне правило – підібрати стільці одного відтінку. А форма і матеріал можуть бути будь-якими.

Таке рішення добре підійде для мінімалістичних інтер'єрів, а також для помешкань в стилі лофт.



Колір візуально пов'язує елементи дизайну / Фото elenaeller.com

Різний колір – однаковий дизайн

Це поєднання буде виглядати легко й життєрадісно. Добре підійде для світлої кухні, а також для однотонних, пастельних приміщень.

Можна створити таку зону з різнокольоровими стільцями в дитячій кімнаті – малеча буде в захваті.



Розмаїття кольорів робить інтер'єр веселішим / Фото elenaeller.com

Один матеріал – різні стільці

Якщо любите експериментувати з матеріалами – це стане чудовим рішенням.

Метал, пластик, дерево – сьогодні вибір меблів надзвичайно великий. Оберіть єдиний матеріал і експериментуйте зі стилями.



Можна поєднувати класику і модернові рішення / Фото elenaeller.com

Один стиль – різний дизайн

Рішення для тих, хто не хоче поєднувати, наприклад, класику і мінімалізм.

Щоб зберегти єдиний стиль кухні або обідньої зони, обирайте стільці, що будуть відрізнятися між собою лише певними деталями.



Експериментувати можна навіть у строгому інтер'єрі / Фото elenaeller.com

Один стілець не такий, як інші

Цікаве дизайнерське рішення. Стілець, що відрізняється від інших кольором або стилем, точно буде приваблювати увагу.

Будьте впевнені, усі захочуть посидіти саме на цьому "унікальному" стільчику.



Навіть один стілець може змінити загальний вигляд кімнати / Фото elenaeller.com

Додайте прозорості

Спробуйте поєднати звичайні стільці з прозорими. Це зробить інтер'єр візуально легшим і цікавішим.

За темою: Надсучасні прозорі меблі – тренд в інтер'єрі

Окрім того, прозорі меблі – сучасний дизайнерський тренд і користуються чималою популярністю.

Зрештою, ви можете обирати меблі на власний смак, адже сьогодні допустимі будь-які сміливі поєднання в інтер'єрі.



Прозорі меблі виглядають виграшно будь-де / Фото yellowhome

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А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням