Як міг виглядати Білий дім: унікальні проєкти архітекторів, які залишились поза історією

Білий дім у Вашингтоні – одна з найбільш відомих будівель у світі. Які варіанти пропонували архітектори на етапі планування споруди – читайте у матеріалі.

Резиденцію президента Сполучених штатів Америки почали будувати у 1792 році, а завершилося будівництво 1 листопада 1800 року. Першим господарем Білого дому став другий президент США Джон Адамс.

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На конкурсі переміг проєкт маєтку в неокласичному стилі, який створив ірландець Джеймс Гобан. Давайте подивимося, як ще міг би виглядати Білий дім сьогодні.

Проєкт Томаса Джефферсона

Під час планування будівлі Джефферсон виконував роль державного секретаря та активно працював над будівлею. Він хотів додати більше колон, аби споруда виглядала більш помпезно. Його ідею відхилили, а через 10 років йому судилося самому стати господарем Білого дому.

Джефферсон хотів більше колон / Фото HouseFresh

Проєкт Філіпа Харта

Архітектор-аматор подавав ідеї як Білого дому, так і Капітолію. Його проєкту бракувало витонченості та елегантності.

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Окрім того, Харт не зміг дотриматися якогось певного стилю, що стало ще одним аргументом "проти".

Харту бракувало розуміння стилю / Фото HouseFresh

Проєкт Ендрю Мейфілда

Мовознавець, солдат та вчитель Ендрю Мейфілд створив проєкт, який характерний для Сполучених штатів колоніальної доби. Проєкт був відхилений через брак "життєвої іскри".

Функціональний, але занадто простий проєкт / Фото HouseFresh

Проєкт Джейкоба Смолла

Смолл подав на конкурс одразу чотири проєкти. Візуально будівля сподобалася всім, адже він поєднав вигляд будинку Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон та Будинку штату Меріленд в Аннаполісі. Також Джейкоб передбачив Овальний кабінет, але погано продумав інтер'єр та розташування кімнат, через що його ідеї програли.

Смолл впорався лише на половину / Фото HouseFresh

Проєкт Джона Даймонда

Ще один ірландець, який подав свій проєкт на конкурс. Джон був архітектором та будівельником, тому продумав все до подробиць. Він хотів залишити в центрі Білого дому прямокутний майданчик, що за допомогою світла мало створити "грандіозний ефект". Втім, для Вашингтона проєкт здався занадто величним та багатим, тому він відхилив його.

Помпезний проєкт Даймонда / Фото HouseFresh

Як Білий дім виглядає зараз

Проєкт Джеймса Гобана чимось схожий на кожен з тих, які ми розглянули раніше. Тут вишуканість вдало поєднана з функціональністю та не створює ефект "багатої будівлі". Завдяки цьому Гобану вдалося назавжди увійти в історію не лише архітектури, а й світу.

Білий дім сьогодні / Фото HouseFresh