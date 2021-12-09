Економія простору: як у маленькій ванній розташувати пральну машину

Невелика ванна кімната – це завжди виклик для дизайну інтер’єру. А якщо у цьому просторі необхідно розмістити пральну машину, ситуація може обернутися справді величезною проблемою.

Маленькі ванні кімнати найчастіше оснащують душовими, які займають менше місця на підлозі, ніж класичні ванни. Але якщо ви мрієте про ванну, вам не доведеться від неї відмовлятися, навіть якщо ваш простір дуже обмежений. Виробники сантехніки виправдовують очікування покупців, тому ви легко зможете знайти модель ванни, яка буде працювати у вашій квартирі.

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При облаштуванні маленької ванної кімнати все доводиться робити з мірним стаканчиком в руках. Тому елементи обладнання слід підбирати так, щоб вони щільно прилягали один до одного і не залишали зайвих порожніх місць.

Обмежений простір не перешкода / Фото pexels

У такому обмеженому просторі варто дотримуватися кількох основних правил. Перш за все, розташуйте обладнання так, щоб все було впритул до стіни. Центр ванної кімнати повинен бути порожнім, щоб доступ до всього обладнання не був утрудненим.

Вибирайте просторі шафи, виготовлені на замовлення. У велику шафу можна помістити всі необхідні аксесуари для ванної та косметику і не втратити шматок простору.

Практичні поради / Фото pexels

Варто обрати пральну машину для фронтального завантаження, а не верхню. Всупереч зовнішності, пральні машини з верхнім завантаженням не підходять для невеликих приміщень, оскільки вони не дозволяють облаштувати простір від пральної машини до стелі. А це марна трата цінного простору! Адже тут можна розмістити тумбу для рушників або миючих засобів, вішалки для одягу і навіть сушильну машину.

Простір для відпочинку / Фото pexels

Також необхідно забезпечити злагодженість розташування – меблі для ванної кімнати і кераміка повинні гармоніювати один з одним, щоб приміщення не було перевантаженим. Найбезпечніше вибирати обладнання з однієї лінії – тоді ви можете бути впевнені, що форма умивальника відповідає дизайну ванни і навпаки.