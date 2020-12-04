Цей дім оздобили фігурами, меблями й декором, які можна побачити в популярних серіалах та фільмах про Різдво. Розповідаємо, як можна відчути себе головним героєм і пожити у кадрі з фільму.

Про цікавий дизайн повідомляє журнал House Beautiful.

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Скульптури Лускунчиків біля входу в дім / Фото House Beautiful

Автори проєкту, збудованого у Коннектикуті, надихалися фільмами про Різдво та Новий рік.

Дім назвали It's a Wonderful Lifetime ("Це прекрасне життя" – ред.). Вже незабаром його можна буде орендувати.

Ціна "різдвяного" будинку становить 100 доларів за ніч.



Різдвяний декор з улюблених серіалів / Фото House Beautiful

Автором проєкту стала студія Vrbo. Вона зробила колаборацію з американським телеканалом Lifetime, аби максимально точно передати атмосферу їх фільмів.

В будинку є чималий набір різдвяного декору. Усе це – відтворення реквізиту різдвяних фільмів, які полюбляють американці.



Станція для написання листів / Фото House Beautiful

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Тут є крісло Санта-Клауса і стіл, де той пише листи малечі, різдвяний поїзд, ялинки та святкові вінки.

Кожен, хто орендує будинок, отримає доступ до перегляду фільмів телеканалу Lifetime протягом свого перебування.