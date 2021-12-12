Гардеробна кімната допомагає подбати про улюблений одяг та аксесуари, а також значно розвантажити всю домівку. Ще не так давно гардеробну могли дозволити собі лише власники приватних будинків і просторих квартир. Зараз є кілька способів, як це зробити у будь-якому просторі.

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Функціональна шафа – це в першу чергу меблі, виготовлені на замовлення. Завдяки їм навіть обмежений простір порадує своєю ергономічністю. Ідеальна шафа має розмір 1,5 х 1,5 метра, а виїмка глибиною 220 сантиметрів створить можливість для зручного і практичного розташування речей.

Чудові деталі / Фото unsplash

Через різну довжину одягу вкрай важливо, щоб стелажі кріпилися на різній висоті. Висота сорочки, блузки та міні-сукні повинна бути близько 100 сантиметрів, а штанів, довгих спідниць і пальто – близько 150 сантиметрів.

Досконала функціональність / Фото unsplash

Крім практичних полиць і шаф, не варто забувати і про функціональні системи організації простору, такі як ящики, контейнери, підвісні органайзери та ажурні кошики. Завдяки їм можна легко впорядкувати предмети одягу, які не потребують підвішування на вішалки, а також особисту білизну та дрібні предмети зимового одягу, такі як шапки, шарфи та рукавички.

Функціональний простір / Фото unsplash

Ще одним важливим моментом цієї кімнати є дзеркало. Велике дзеркальне полотно не тільки оптично збільшить інтер’єр, але й дозволить вільно переглядати та поєднувати окремі предмети одягу один з одним. У маленькій кімнаті найкраще підійде велике підвісне дзеркало.

М’які підніжки та пуфи також є стильним бестселером у розкішних інтер’єрах гардеробів. Завдяки їм інтер'єр набуває дизайнерської риси, а ви отримуєте зручне сидіння.