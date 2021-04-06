Як інтер'єр впливає на наш настрій та продуктивність: неочікувані висновки дизайнерів

Ми можемо не помічати як те, що нас оточує, безпосередньо впливає на наше життя. Це стосується як оселі, у якій ми мешкаємо, так і робочого простору.

Інтер'єр – це не лише про естетику, а й про психологію та комфорт. Часто ми не задумуємося, настільки є важливим те, що нас оточує. Тому якщо у вас понижена продуктивність та постійно хочеться "просто полежати", то варто звернути увагу на середовище перебування. Красивий інтер'єр та порядок може змінити ваше життя на краще. Студія дизайну sd_interior_designn розповідає, як покращити самопочуття за допомогою порядку.

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Величезна кількість непотрібних речей забирає чимало нашої енергії. Коли людину оточує безлад, вона постійно розгублена, щось шукає, забуває, не може зібратись з думками, і в результаті витрачає свою продуктивність. Хаос вдома плавно переходить на інші сфери життя. Те саме стосується непотрібних речей: дуже часто вони стають причиною постійного безладу.

Якщо вам важко викидати речі, спробуйте дотримуватись правила: "якщоя цим, то ця річ мені, і з нею варто". Чим більше простору довкола, тим вам буде комфортніше у вашому житлі.

Охайний коридор створює відчуття доглянутості квартири, щойно ви приходите додому / Фото інстаграм sd_interior_designn

Робочий простір також не радимо засмічувати. Якщо в офісі багато розкиданих паперів, папок, каталогів та іншої канцелярії, швидше за все, те саме відбувається і в справах компанії. Немає порядку, структурованої роботи й це також негативно впливає на фінансову сторону. Якщо ви прийдете у велику успішну компанію, безладу там не побачите: найчастіше все виконано в стилі мінімалізм і простір упорядкований.

Прибране робоче місце підвищує загальну продуктивність працівників / Фото інстаграм antonov.design

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Чистота довкола і красивий інтер'єр додають енергії. Кожного разу, коли ви торкаєтесь до гарної дверної ручки, якісного змішувача, вмикаєте світло за різними сценаріями, готуєте на охайній кухні, відпочиваєте на зручному дивані – такі, на перший погляд, прості речі позитивно впливають на наш настрій та додають енергії, – стверджують дизайнери. і красивий інтер'єр. Кожного разу, коли ви торкаєтесь до гарної дверної ручки, якісного змішувача, вмикаєте світло за різними сценаріями, готуєте на охайній кухні, відпочиваєте на зручному дивані – такі, на перший погляд, прості речі позитивно впливають на наш настрій та додають енергії, – стверджують дизайнери.

Якщо вас турбують: тривожність, незібраність, розгубленість, здається, що ви в постійному стресі, можливо, варто змінити те, що вас оточує і це допоможе. Одна зі звичок заможних людей – застеляти ліжко після сну. Можна почати з незначних змін: помитої чашки від ранішньої кави чи акуратно складеного взуття після приходу додому. Ви пишатиметеся своїм прогресом і згодом це перетвориться у корисну звичку.

Органайзери для дому зможуть допомогти навести лад, окрім того, вони можуть стати стильним декором для інтер'єру / Фото google