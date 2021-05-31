Якщо вам не хочеться робити капітального ремонту, але "душа бажає змін", то варто скористатися цими ідеями, що зроблять ваш дім більш затишним та стильним. 

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  1. Настінний набір картин, що налічує сім рам і фото із творами мистецтва та сімейними фотографіями.

декор

Композиція із фоторамками на стіні / Фото buzzfeed.com

  1. Шпалери з яскравим принтом, які прикрасять будь-які стіни. Дехто використовує такий прийом і на меблях, наприклад, покривши шпалерами тумбу.

декор

Яскраві шпалери біля робочої зони / Фото buzzfeed.com

  1. Прихована книжкова полиця, що перетворить вашу колекцію книг на бібліотеку мрії, щоб ви могли милуватися ними щодня.

декор

Приховані книжкові полиці / Фото buzzfeed.com

декор

Функціонально та красиво / Фото buzzfeed.com

  1. Стильна гірлянда місячної фази ручної роботи, що додасть вашому спальному місцю більше затишку та загадковості.

декор

Такий декор легко замінювати від настрою / Фото buzzfeed.com

  1. Спеціальні підставки для свічок ручної роботи, щоб виглядають, як ваш вихованець! Просто надішліть у магазин фотографії вашої улюбленої кішки чи собаки, і вони надішлють вам наймилішу фігурку у світі!

декор

Такі "штучки" будуть класним подарунком для друзів із домашніми улюбленцями / Фото buzzfeed.com

  1. Приголомшливий гобелен, який забезпечить вам прекрасний заспокійливий вид, на який ви можете дивитись, де б ви не були.

декор

Власні гори у вашій спальні / Фото buzzfeed.com

  1. Дзеркальна куля, з якою кожен день можна перетворити на вечірку та додати інколи такого необхідного блиску у ваш простір.

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Підліткам сподобається / Фото buzzfeed.com

До теми Як цікаво облаштувати внутрішні скляні перегородки в інтер'єрі: 10 ідей у фото

  1. Наволочки з помпоном, які можуть освіжити всю вашу вітальню, не витрачаючи купу часу та грошей на ремонт.

декор

Вони можуть стати яскравим акцентом будь-якої кімнати / Фото buzzfeed.com

  1. Стильний килимок, який зробить вашу вітальню, як із журналу.

декор

Принти та колір можуть бути найсміливішими. Експериментуйте! / Фото buzzfeed.com

  1. Наклейки на сходинки, щоб ви могли зробити сходи набагато цікавішими та додати інтер'єру нового стилю.

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Просте та цікаве рішення для сходів / Фото buzzfeed.com