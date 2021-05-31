Якщо вам не хочеться робити капітального ремонту, але "душа бажає змін", то варто скористатися цими ідеями, що зроблять ваш дім більш затишним та стильним.

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Настінний набір картин, що налічує сім рам і фото із творами мистецтва та сімейними фотографіями.

Композиція із фоторамками на стіні / Фото buzzfeed.com

Шпалери з яскравим принтом, які прикрасять будь-які стіни. Дехто використовує такий прийом і на меблях, наприклад, покривши шпалерами тумбу.

Яскраві шпалери біля робочої зони / Фото buzzfeed.com

Прихована книжкова полиця, що перетворить вашу колекцію книг на бібліотеку мрії, щоб ви могли милуватися ними щодня.

Приховані книжкові полиці / Фото buzzfeed.com

Функціонально та красиво / Фото buzzfeed.com

Стильна гірлянда місячної фази ручної роботи, що додасть вашому спальному місцю більше затишку та загадковості.

Такий декор легко замінювати від настрою / Фото buzzfeed.com

Спеціальні підставки для свічок ручної роботи, щоб виглядають, як ваш вихованець! Просто надішліть у магазин фотографії вашої улюбленої кішки чи собаки, і вони надішлють вам наймилішу фігурку у світі!

Такі "штучки" будуть класним подарунком для друзів із домашніми улюбленцями / Фото buzzfeed.com

Приголомшливий гобелен, який забезпечить вам прекрасний заспокійливий вид, на який ви можете дивитись, де б ви не були.

Власні гори у вашій спальні / Фото buzzfeed.com

Дзеркальна куля, з якою кожен день можна перетворити на вечірку та додати інколи такого необхідного блиску у ваш простір.

Підліткам сподобається / Фото buzzfeed.com

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Наволочки з помпоном, які можуть освіжити всю вашу вітальню, не витрачаючи купу часу та грошей на ремонт.

Вони можуть стати яскравим акцентом будь-якої кімнати / Фото buzzfeed.com

Стильний килимок, який зробить вашу вітальню, як із журналу.

Принти та колір можуть бути найсміливішими. Експериментуйте! / Фото buzzfeed.com

Наклейки на сходинки, щоб ви могли зробити сходи набагато цікавішими та додати інтер'єру нового стилю.

Просте та цікаве рішення для сходів / Фото buzzfeed.com