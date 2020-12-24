Якщо вам здається, що для красивого дизайну потрібно мати багато грошей, подивіться на фото цієї дачі в Лондоні. Тут все зроблено власноруч і виглядає дуже привабливо та стильно.

Про свій стильний дачний будинок розповідає блогерка Марія з ніком Oldmansionsgarden.

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Фото дачного будинку до та після реставрації

Марія з чоловіком мешкають в Лондоні вже понад 6 років. Зробити із занедбаного дерев'яного сараю милий садовий будинок вони зуміли усього за пів року.



Стильний дачний будинок / Фото instagram.com/oldmansionsgarden

Фото "до" були зроблені в лютому 2020 року. А красиві світлини "після" – вже влітку 2020.



Особливу увагу присвятили деталям / Фото instagram.com/oldmansionsgarden

Фото до й після – магія, здатна або прикувати до дивану і до екрана, або змусити взяти в руки лопату, мітлу тощо, – коментують фото будинку користувачі Instagram.



Так будинок виглядає влітку / Фото instagram.com/oldmansionsgarden

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Дачна ділянка в Лондоні має площу усього 1,5 сотки. Але навіть на такій маленькій території власники зуміли зробити красивий та стильний дизайн.

Милий дачний будинок в Лондоні