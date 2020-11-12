Власники металопластикових вікон сподіваються, що взимку у їх квартирі буде тепло і затишно. Однак часто ці сподівання виявляються марними: з новеньких вікон дує холодне повітря. Читайте, чому так відбувається і що потрібно робити.

Про особливості утеплення вікон розповідає Дизайн 24.

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Металопластикові вікна можуть бути погано загерметизовані / Фото Unsplash

Раніше "заклеювання" вікон на зиму було особливим ритуалом, у якому брала участь уся сім'я. А що робити, якщо вікна нові, металопластикові, а з них все одно взимку дує холодне повітря?

Які вікна потрібно утеплювати

Старі дерев'яні вікна. Усім відомі методи утеплення таких вікон: для цього використовують поролон і клейку стрічку.

Однокамерні металопластикові вікна також можуть пропускати холод – така конструкція не зовсім енергоефективна.

Будь-які з нових вікон, у яких погано загерметизоване підвіконня. Часто холодне повітря може опинятися у квартирі через щілини у підвіконні.



Однокамерні вікна пропускають холодне повітря / Фото Іvd

Як утеплити пластикові вікна

Перевірте регулювання фурнітури

З вікна може дути холодне повітря через те, що у ньому погано прилягає ущільнювач.

Порада: візьміть листок звичайного паперу. Затискайте його стулкою вікна по всьому периметру. Якщо листок не падає, це значить, що стулка прилягає щільно.

Стулку, що погано прилягає до вікна, потрібно відрегулювати відповідно до інструкції виробника вікон.

Ізолюйте вікно по периметру



Вікна можна утеплювати як зсередини, так і ззовні / Фото Fabrikaokon

Часто недобросовісні будівельники встановлюють вікна просто на монтажну піну. З часом вона просідає, утворюючи щілини. У такій ситуації особливо відчутно протяг в нижній частині вікна.

Можна спробувати зняти відлив – підвіконня з зовнішньої частини вікна. Загерметизуйте його додатково монтажною піною, а також зробіть гідроізоляцію силіконом та гідроізоляційною стрічкою. Після цих процедур у квартирі стане відчутно тепліше.

У складніших ситуаціях потрібно розбирати укоси, щоб додатково задути їх піною та закрити гідропароізоляцією.

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Утеплення вікон термоплівкою



З підвіконня може дути через просідання монтажної піни / Фото zhzh.info

Сучасна технологія, що дозволяє підвищити енергоефективність вікон. Для кращої ізоляції з вікна рекомендують зняти ручки й наклеїти плівку на всю його площу.

Для того, щоб термоізоляційна плівка щільно прилягала до вікна та міцно трималася, її потрібно розігріти звичайним побутовим феном.



Плівка створить своєрідний тепловий щит / Фото Homius

Такий спосіб не усуває протяги з щілин. Але термоплівка підвищує енергоефективність вікна – особливо це корисно для однокамерних склопакетів.

Вона створює додатковий повітряний щит – і тепло з вашої квартири втрачається набагато менше.

Як утеплити вікна монтажною піною:

Як утеплити вікна силіконом: