Утеплюємо пластикові вікна на зиму: поради фахівців з відео
Власники металопластикових вікон сподіваються, що взимку у їх квартирі буде тепло і затишно. Однак часто ці сподівання виявляються марними: з новеньких вікон дує холодне повітря. Читайте, чому так відбувається і що потрібно робити.
Про особливості утеплення вікон розповідає Дизайн 24.
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Металопластикові вікна можуть бути погано загерметизовані / Фото Unsplash
Раніше "заклеювання" вікон на зиму було особливим ритуалом, у якому брала участь уся сім'я. А що робити, якщо вікна нові, металопластикові, а з них все одно взимку дує холодне повітря?
Які вікна потрібно утеплювати
Старі дерев'яні вікна. Усім відомі методи утеплення таких вікон: для цього використовують поролон і клейку стрічку.
Однокамерні металопластикові вікна також можуть пропускати холод – така конструкція не зовсім енергоефективна.
Будь-які з нових вікон, у яких погано загерметизоване підвіконня. Часто холодне повітря може опинятися у квартирі через щілини у підвіконні.
Однокамерні вікна пропускають холодне повітря / Фото Іvd
Як утеплити пластикові вікна
Перевірте регулювання фурнітури
З вікна може дути холодне повітря через те, що у ньому погано прилягає ущільнювач.
Стулку, що погано прилягає до вікна, потрібно відрегулювати відповідно до інструкції виробника вікон.
Ізолюйте вікно по периметру
Вікна можна утеплювати як зсередини, так і ззовні / Фото Fabrikaokon
Часто недобросовісні будівельники встановлюють вікна просто на монтажну піну. З часом вона просідає, утворюючи щілини. У такій ситуації особливо відчутно протяг в нижній частині вікна.
Можна спробувати зняти відлив – підвіконня з зовнішньої частини вікна. Загерметизуйте його додатково монтажною піною, а також зробіть гідроізоляцію силіконом та гідроізоляційною стрічкою. Після цих процедур у квартирі стане відчутно тепліше.
У складніших ситуаціях потрібно розбирати укоси, щоб додатково задути їх піною та закрити гідропароізоляцією.
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Утеплення вікон термоплівкою
З підвіконня може дути через просідання монтажної піни / Фото zhzh.info
Сучасна технологія, що дозволяє підвищити енергоефективність вікон. Для кращої ізоляції з вікна рекомендують зняти ручки й наклеїти плівку на всю його площу.
Для того, щоб термоізоляційна плівка щільно прилягала до вікна та міцно трималася, її потрібно розігріти звичайним побутовим феном.
Плівка створить своєрідний тепловий щит / Фото Homius
Такий спосіб не усуває протяги з щілин. Але термоплівка підвищує енергоефективність вікна – особливо це корисно для однокамерних склопакетів.
Вона створює додатковий повітряний щит – і тепло з вашої квартири втрачається набагато менше.
Як утеплити вікна монтажною піною:
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